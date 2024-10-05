https://ria.ru/20241005/sirija-1976516021.html

Более 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию, заявили в ООН

Более 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию, заявили в ООН - РИА Новости, 05.10.2024

Более 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию, заявили в ООН

Более 200 тысяч граждан Сирии и Ливана прибыли в Сирию с начала израильских ударов 23 сентября, заявил верховный комиссар ООН по делам Беженцев Филиппо Гранди. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:41

2024-10-05T14:41

2024-10-05T14:41

в мире

сирия

ливан

бейрут

филиппо гранди

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Более 200 тысяч граждан Сирии и Ливана прибыли в Сирию с начала израильских ударов 23 сентября, заявил верховный комиссар ООН по делам Беженцев Филиппо Гранди. "Более 200 тысяч человек - граждан Ливана и Сирии - покинул Ливан, перейдя границу с Сирией, в результате израильских бомбардировок", - написал Гранди в соцсети. Израильская авиация в пятницу нанесла удар по главному КПП на ливано-сирийской границе. МИД Сирии заявил, что в результате данной агрессии был отрезан основной путь для беженцев из Ливана в Сирию, главная трасса Бейрут-Дамаск оказалась парализована. По последним данным ливанских властей, беженцами из юга, востока и южного пригорода Бейрута стали около 1,2 миллиона человек. При этом десятки тысяч человек вынуждены размещаться на улицах из-за отсутствия мест в центрах временного размещения.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, ливан, бейрут, филиппо гранди, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024