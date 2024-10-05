https://ria.ru/20241005/sirija-1976516021.html
Более 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию, заявили в ООН
Более 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию, заявили в ООН - РИА Новости, 05.10.2024
Более 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию, заявили в ООН
Более 200 тысяч граждан Сирии и Ливана прибыли в Сирию с начала израильских ударов 23 сентября, заявил верховный комиссар ООН по делам Беженцев Филиппо Гранди. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:41
2024-10-05T14:41
2024-10-05T14:41
в мире
сирия
ливан
бейрут
филиппо гранди
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974410267_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_175ed3bb4ffe1b9d297494dfc4087aae.jpg
БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Более 200 тысяч граждан Сирии и Ливана прибыли в Сирию с начала израильских ударов 23 сентября, заявил верховный комиссар ООН по делам Беженцев Филиппо Гранди. "Более 200 тысяч человек - граждан Ливана и Сирии - покинул Ливан, перейдя границу с Сирией, в результате израильских бомбардировок", - написал Гранди в соцсети. Израильская авиация в пятницу нанесла удар по главному КПП на ливано-сирийской границе. МИД Сирии заявил, что в результате данной агрессии был отрезан основной путь для беженцев из Ливана в Сирию, главная трасса Бейрут-Дамаск оказалась парализована. По последним данным ливанских властей, беженцами из юга, востока и южного пригорода Бейрута стали около 1,2 миллиона человек. При этом десятки тысяч человек вынуждены размещаться на улицах из-за отсутствия мест в центрах временного размещения.
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
сирия
ливан
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974410267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c1329a833842122939d9194f0c609f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, ливан, бейрут, филиппо гранди, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Ливан, Бейрут, Филиппо Гранди, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Более 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию, заявили в ООН
ООН: более 200 тыс беженцев из Ливана прибыли в Сирию с начала бомбардировок