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Более 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию, заявили в ООН - РИА Новости, 05.10.2024
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14:41 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/sirija-1976516021.html
Более 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию, заявили в ООН
Более 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию, заявили в ООН - РИА Новости, 05.10.2024
Более 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию, заявили в ООН
Более 200 тысяч граждан Сирии и Ливана прибыли в Сирию с начала израильских ударов 23 сентября, заявил верховный комиссар ООН по делам Беженцев Филиппо Гранди. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:41
2024-10-05T14:41
в мире
сирия
ливан
бейрут
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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Более 200 тысяч граждан Сирии и Ливана прибыли в Сирию с начала израильских ударов 23 сентября, заявил верховный комиссар ООН по делам Беженцев Филиппо Гранди. "Более 200 тысяч человек - граждан Ливана и Сирии - покинул Ливан, перейдя границу с Сирией, в результате израильских бомбардировок", - написал Гранди в соцсети. Израильская авиация в пятницу нанесла удар по главному КПП на ливано-сирийской границе. МИД Сирии заявил, что в результате данной агрессии был отрезан основной путь для беженцев из Ливана в Сирию, главная трасса Бейрут-Дамаск оказалась парализована. По последним данным ливанских властей, беженцами из юга, востока и южного пригорода Бейрута стали около 1,2 миллиона человек. При этом десятки тысяч человек вынуждены размещаться на улицах из-за отсутствия мест в центрах временного размещения.
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в мире, сирия, ливан, бейрут, филиппо гранди, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Ливан, Бейрут, Филиппо Гранди, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Более 200 тысяч ливанцев бежали в Сирию, заявили в ООН

ООН: более 200 тыс беженцев из Ливана прибыли в Сирию с начала бомбардировок

© AP Photo / Hassan AmmarБеженцы из южных районов Ливана
Беженцы из южных районов Ливана - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Беженцы из южных районов Ливана . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 окт - РИА Новости. Более 200 тысяч граждан Сирии и Ливана прибыли в Сирию с начала израильских ударов 23 сентября, заявил верховный комиссар ООН по делам Беженцев Филиппо Гранди.
«
"Более 200 тысяч человек - граждан Ливана и Сирии - покинул Ливан, перейдя границу с Сирией, в результате израильских бомбардировок", - написал Гранди в соцсети.
Израильская авиация в пятницу нанесла удар по главному КПП на ливано-сирийской границе. МИД Сирии заявил, что в результате данной агрессии был отрезан основной путь для беженцев из Ливана в Сирию, главная трасса Бейрут-Дамаск оказалась парализована.
По последним данным ливанских властей, беженцами из юга, востока и южного пригорода Бейрута стали около 1,2 миллиона человек. При этом десятки тысяч человек вынуждены размещаться на улицах из-за отсутствия мест в центрах временного размещения.
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В миреСирияЛиванБейрутФилиппо ГрандиООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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