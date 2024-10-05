Швеция выделит восемь миллионов долларов на гумпомощь Ливану
Швеция выделит около восьми миллионов долларов на гумпомощь жителям Ливана
© iStock.com / EvrenKalinbacakЗдание Министерства иностранных дел Швеции
© iStock.com / EvrenKalinbacak
Здание Министерства иностранных дел Швеции
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Швеция выделяет около восьми миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи жителям Ливана, сообщает в субботу МИД королевства на сайте шведского правительства.
"Военная эскалация в Ливане имеет серьезные гуманитарные последствия. В связи с этим Швеция увеличивает гуманитарную помощь Ливану на 83,5 (8,05 миллиона долларов) миллиона шведских крон", - говорится в сообщении.
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Ведомство уточняет, что объем гуманитарной помощи Швеции Ливану в 2024 году на фоне критической ситуации увеличится более чем вдвое и составит в общей сложности 158,3 миллиона шведских крон (15,2 миллиона долларов).
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.