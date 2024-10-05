https://ria.ru/20241005/shvetsija-1976507667.html

Швеция выделит восемь миллионов долларов на гумпомощь Ливану

Швеция выделит восемь миллионов долларов на гумпомощь Ливану - РИА Новости, 05.10.2024

Швеция выделит восемь миллионов долларов на гумпомощь Ливану

Швеция выделяет около восьми миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи жителям Ливана, сообщает в субботу МИД королевства на сайте шведского... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:18

2024-10-05T13:18

2024-10-05T13:47

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хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Швеция выделяет около восьми миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи жителям Ливана, сообщает в субботу МИД королевства на сайте шведского правительства. "Военная эскалация в Ливане имеет серьезные гуманитарные последствия. В связи с этим Швеция увеличивает гуманитарную помощь Ливану на 83,5 (8,05 миллиона долларов) миллиона шведских крон", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что объем гуманитарной помощи Швеции Ливану в 2024 году на фоне критической ситуации увеличится более чем вдвое и составит в общей сложности 158,3 миллиона шведских крон (15,2 миллиона долларов). Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975850725.html

https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, швеция, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024