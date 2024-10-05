Рейтинг@Mail.ru
Швеция выделит восемь миллионов долларов на гумпомощь Ливану - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 05.10.2024 (обновлено: 13:47 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/shvetsija-1976507667.html
Швеция выделит восемь миллионов долларов на гумпомощь Ливану
Швеция выделит восемь миллионов долларов на гумпомощь Ливану - РИА Новости, 05.10.2024
Швеция выделит восемь миллионов долларов на гумпомощь Ливану
Швеция выделяет около восьми миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи жителям Ливана, сообщает в субботу МИД королевства на сайте шведского... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:18
2024-10-05T13:47
в мире
ливан
швеция
израиль
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976510617_174:276:3072:1906_1920x0_80_0_0_b341880ac1532cd0d190a45032994cfe.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Швеция выделяет около восьми миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи жителям Ливана, сообщает в субботу МИД королевства на сайте шведского правительства. "Военная эскалация в Ливане имеет серьезные гуманитарные последствия. В связи с этим Швеция увеличивает гуманитарную помощь Ливану на 83,5 (8,05 миллиона долларов) миллиона шведских крон", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что объем гуманитарной помощи Швеции Ливану в 2024 году на фоне критической ситуации увеличится более чем вдвое и составит в общей сложности 158,3 миллиона шведских крон (15,2 миллиона долларов). Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975850725.html
https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html
ливан
швеция
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976510617_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11820d583ababeb9ca78cc1514abf5e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, швеция, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Швеция, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Швеция выделит восемь миллионов долларов на гумпомощь Ливану

Швеция выделит около восьми миллионов долларов на гумпомощь жителям Ливана

© iStock.com / EvrenKalinbacakЗдание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© iStock.com / EvrenKalinbacak
Здание Министерства иностранных дел Швеции
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Швеция выделяет около восьми миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи жителям Ливана, сообщает в субботу МИД королевства на сайте шведского правительства.
"Военная эскалация в Ливане имеет серьезные гуманитарные последствия. В связи с этим Швеция увеличивает гуманитарную помощь Ливану на 83,5 (8,05 миллиона долларов) миллиона шведских крон", - говорится в сообщении.
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Франция планирует организовать конференцию для помощи народу Ливана
2 октября, 03:08
Ведомство уточняет, что объем гуманитарной помощи Швеции Ливану в 2024 году на фоне критической ситуации увеличится более чем вдвое и составит в общей сложности 158,3 миллиона шведских крон (15,2 миллиона долларов).
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Ил-76 МЧС России доставил в Ливан гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В Ливане высоко оценили гумпомощь, которую доставил российский борт МЧС
3 октября, 11:11
 
В миреЛиванШвецияИзраильХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала