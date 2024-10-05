https://ria.ru/20241005/shkola-1976518342.html

Новую школу открыли в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель Якутии

Новую школу открыли в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель Якутии - РИА Новости, 05.10.2024

Новую школу открыли в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель Якутии

Новую школу открыли в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель Якутии, объект построен по поручению президента страны, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:55

2024-10-05T14:55

2024-10-05T15:23

республика саха (якутия)

общество

горный улус

айсен николаев

россия

владимир путин

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Новую школу открыли в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюель Якутии, объект построен по поручению президента страны, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "В День учителя, 5 октября, в Атамайском наслеге Горного улуса торжественно открыли новую каменную школу. Селян приехал поздравить (глава региона) Айсен Николаев. Глава Якутии вручил педагогическому коллективу и учащимся ключи от школьного автобуса. Здание на 150 учебных мест построено по поручению Владимира Путина. Решением президента России на его возведение выделили единую дальневосточную субсидию. Дополнительные средства предусмотрели в республиканском бюджете. Общий объём финансирования составил более 567 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе. Николаев отметил, что возведение здания находилось на особом контроле заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. Общая площадь здания - более 3 тысяч квадратных метров. В школе есть спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, медицинский кабинет, мастерские, лаборантские, административные помещения. Здание укомплектовано мебелью и оснащено учебно-лабораторным оборудованием, компьютерами, интерактивными досками. На территории обустроены спортивные площадки и футбольное поле. "Школа в Бясь-Кюёле имеет хорошие традиции, являясь одной из лучших пяти агропрофилированных общеобразовательных заведений Якутии. Уверен, что новое здание станет стимулом для дальнейшего развития Атамайского наслега, Горного района и всей республики", - добавил глава Якутии. Ранее школа села Бясь-Кюель располагалась в старом деревянном здании 1980-х годов постройки. Сегодня в общеобразовательном учреждении обучаются более 120 детей, работают 26 педагогов. Атамайская школа имеет агропрофилированное направление. В 2023 году школа приобрела статус "Школьного бизнес-инкубатора РС(Я)". Для оснащения инкубатора реализуется проект "Село детям – дети селу", который победил во всероссийском конкурсе "Среда возможностей" Фонда Тимченко. Резиденты бизнес-площадки – победители республиканского конкурса "Лучший бизнес-проект ШБИ" и телевизионной олимпиады по финансовой грамотности. Летом 2021 года огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в селе Бясь-Кюель. В рамках восстановительных работ в населённом пункте построено 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров, восстановлены животноводческий комплекс – 1100 квадратных метров, уличная дорожная сеть с водосточной системой, частное подворье жителей, электроснабжение, запущен газ. По поручению президента РФ Владимира Путина в 2022 году в Бясь-Кюеле началось строительство новой школы.

горный улус

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, горный улус, айсен николаев, россия, владимир путин, республика саха (якутия)