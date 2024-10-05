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"Север" нанес огневое поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов - РИА Новости, 05.10.2024
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13:32 05.10.2024 (обновлено: 13:33 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/sever-1976509164.html
"Север" нанес огневое поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов
"Север" нанес огневое поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов - РИА Новости, 05.10.2024
"Север" нанес огневое поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов
Военнослужащие российской группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ и предотвратили попытки контратаковать в курском приграничье, противник потерял... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:32
2024-10-05T13:33
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ и предотвратили попытки контратаковать в курском приграничье, противник потерял до 50 человек, 5 сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Обуховка, а также предотвращены попытки противника контратаковать в направлении Камышевки и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.
https://ria.ru/20241005/akhmat-1976497617.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Север" нанес огневое поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов

"Север" отразил две контратаки противника, ВСУ потеряли до 50 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ и предотвратили попытки контратаковать в курском приграничье, противник потерял до 50 человек, 5 сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Обуховка, а также предотвращены попытки противника контратаковать в направлении Камышевки и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.
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