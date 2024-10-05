https://ria.ru/20241005/sever-1976509164.html

"Север" нанес огневое поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов

"Север" нанес огневое поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов - РИА Новости, 05.10.2024

"Север" нанес огневое поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов

Военнослужащие российской группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ и предотвратили попытки контратаковать в курском приграничье, противник потерял... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:32

2024-10-05T13:32

2024-10-05T13:33

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ и предотвратили попытки контратаковать в курском приграничье, противник потерял до 50 человек, 5 сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Обуховка, а также предотвращены попытки противника контратаковать в направлении Камышевки и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ в районах Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.

https://ria.ru/20241005/akhmat-1976497617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность