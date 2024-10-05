https://ria.ru/20241005/sakhalin-1976473500.html

Сахалин собрал новую партию помощи для участников СВО

Сахалин собрал новую партию помощи для участников СВО - РИА Новости, 05.10.2024

Сахалин собрал новую партию помощи для участников СВО

Сахалинские участники общероссийского проекта "Сопричастность" собрали новый груз посылок для островных бойцов, участвующих в СВО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T06:26

2024-10-05T06:26

2024-10-05T06:26

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валерий лимаренко

сахалинская область

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 окт – РИА Новости. Сахалинские участники общероссийского проекта "Сопричастность" собрали новый груз посылок для островных бойцов, участвующих в СВО, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "В город Шахтерск Донецкой Народной Республики в ближайшее время доставят 20 тонн груза – это главным образом посылки, которые собрали родственники военнослужащих, а также около 7 тонн рыбных консервов от компании "Гидрострой". Одно из крупнейших предприятий Сахалинской области уже не в первый раз участвует в проекте, внося свой вклад в поддержку участников спецоперации и жителей Донбасса", - рассказали в пресс-службе правительства. Благодаря работе волонтеров гуманитарного центра в Шахтерске – городе-побратиме Сахалина – посылки адресатам доставляются в течение недели после отправки. Проект "Сопричастность" в Сахалинской области действует с 2022 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. За все время жители островного региона отправили в ДНР более 300 тонн груза.

https://ria.ru/20241005/siriya-1976473035.html

сахалинская область

сахалин

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валерий лимаренко, сахалинская область, сахалин, донецкая народная республика, общество