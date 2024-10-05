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Сахалин собрал новую партию помощи для участников СВО - РИА Новости, 05.10.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
06:26 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/sakhalin-1976473500.html
Сахалин собрал новую партию помощи для участников СВО
Сахалин собрал новую партию помощи для участников СВО - РИА Новости, 05.10.2024
Сахалин собрал новую партию помощи для участников СВО
Сахалинские участники общероссийского проекта "Сопричастность" собрали новый груз посылок для островных бойцов, участвующих в СВО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T06:26
2024-10-05T06:26
надежные люди
валерий лимаренко
сахалинская область
сахалин
донецкая народная республика
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 окт – РИА Новости. Сахалинские участники общероссийского проекта "Сопричастность" собрали новый груз посылок для островных бойцов, участвующих в СВО, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "В город Шахтерск Донецкой Народной Республики в ближайшее время доставят 20 тонн груза – это главным образом посылки, которые собрали родственники военнослужащих, а также около 7 тонн рыбных консервов от компании "Гидрострой". Одно из крупнейших предприятий Сахалинской области уже не в первый раз участвует в проекте, внося свой вклад в поддержку участников спецоперации и жителей Донбасса", - рассказали в пресс-службе правительства. Благодаря работе волонтеров гуманитарного центра в Шахтерске – городе-побратиме Сахалина – посылки адресатам доставляются в течение недели после отправки. Проект "Сопричастность" в Сахалинской области действует с 2022 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. За все время жители островного региона отправили в ДНР более 300 тонн груза.
https://ria.ru/20241005/siriya-1976473035.html
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валерий лимаренко, сахалинская область, сахалин, донецкая народная республика, общество
Надежные люди, Валерий Лимаренко, Сахалинская область, Сахалин, Донецкая Народная Республика, Общество
Сахалин собрал новую партию помощи для участников СВО

Сахалинский проект "Сопричастность" собрал новую партию помощи участникам СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 окт – РИА Новости. Сахалинские участники общероссийского проекта "Сопричастность" собрали новый груз посылок для островных бойцов, участвующих в СВО, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
«
"В город Шахтерск Донецкой Народной Республики в ближайшее время доставят 20 тонн груза – это главным образом посылки, которые собрали родственники военнослужащих, а также около 7 тонн рыбных консервов от компании "Гидрострой". Одно из крупнейших предприятий Сахалинской области уже не в первый раз участвует в проекте, внося свой вклад в поддержку участников спецоперации и жителей Донбасса", - рассказали в пресс-службе правительства.
Благодаря работе волонтеров гуманитарного центра в Шахтерске – городе-побратиме Сахалина – посылки адресатам доставляются в течение недели после отправки.
Проект "Сопричастность" в Сахалинской области действует с 2022 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. За все время жители островного региона отправили в ДНР более 300 тонн груза.
Делегация правительства Нижегородской области передала гуманитарную помощь медицинским и образовательным учреждениям провинции Латакия в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Нижегородская область передала гумпомощь сирийской Латакии
Вчера, 06:11
 
Надежные людиВалерий ЛимаренкоСахалинская областьСахалинДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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