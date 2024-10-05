https://ria.ru/20241005/rumyniya-1976529829.html

Румыния рассчитывает получить от ЕК компенсацию ущерба от наводнений

Румыния рассчитывает получить от ЕК компенсацию ущерба от наводнений - РИА Новости, 05.10.2024

Румыния рассчитывает получить от ЕК компенсацию ущерба от наводнений

Власти Румынии рассчитывают, что Еврокомиссия сможет выделить 1,5 миллиарда евро, чтобы компенсировать ущерб из-за наводнений, возникших на востоке страны из-за РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:44

2024-10-05T16:44

2024-10-05T16:44

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брюссель

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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Власти Румынии рассчитывают, что Еврокомиссия сможет выделить 1,5 миллиарда евро, чтобы компенсировать ущерб из-за наводнений, возникших на востоке страны из-за циклона "Борис", сообщил премьер Марчел Чолаку. "До 1 ноября мы отправим в Брюссель полную оценку всего ущерба, чтобы на полученные от Еврокомиссии деньги (около 1,5 миллиарда евро) мы могли полностью восстановить инфраструктуру и провести гидрографические мероприятия, необходимые для защиты населенных пунктов и людей", - написал Чолаку на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, в наиболее пострадавших населенных пунктах уже ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Властям нужно восстановить четыре моста, четыре пешеходных моста, более 20 километров дороги, укрепить насыпи и восстановить поврежденные участки железной дороги на направлении Галац - Бырлад. В середине сентября на Румынию обрушился циклон "Борис", больше всего тогда пострадал уезд Галац. В результате наводнений погибли семь человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241005/rumyniya-1976518567.html

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в мире, румыния, брюссель, россия, еврокомиссия