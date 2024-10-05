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Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об инфекции в Гонконге - РИА Новости, 05.10.2024
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20:11 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/rospotrebnadzor-1976550653.html
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об инфекции в Гонконге
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об инфекции в Гонконге - РИА Новости, 05.10.2024
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об инфекции в Гонконге
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о распространении в Гонконге инфекции, вызванной стрептококками, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T20:11
2024-10-05T20:11
здоровье - общество
гонконг
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о распространении в Гонконге инфекции, вызванной стрептококками, сообщила пресс-служба ведомства. По сообщениям из СМИ, более 90 человек в китайском специальном административном районе Гонконг заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B (штамм ST283), четыре человека погибли, уточнили в ведомстве. "Специалисты Роспотребнадзора уделяют особое внимание системному мониторингу и оперативной оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в мире. Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за распространения стрептококковой инфекции в Гонконге на контроле ведомства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240904/infektsiya-1970438529.html
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здоровье - общество, гонконг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Гонконг, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об инфекции в Гонконге

Более 90 человек в Гонконге заразились опасной инфекцией, четверо погибли

© Pixabay / PublicDomainPicturesВирус
Вирус - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Pixabay / PublicDomainPictures
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о распространении в Гонконге инфекции, вызванной стрептококками, сообщила пресс-служба ведомства.
По сообщениям из СМИ, более 90 человек в китайском специальном административном районе Гонконг заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B (штамм ST283), четыре человека погибли, уточнили в ведомстве.
"Специалисты Роспотребнадзора уделяют особое внимание системному мониторингу и оперативной оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в мире. Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за распространения стрептококковой инфекции в Гонконге на контроле ведомства", - говорится в сообщении.
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Здоровье - ОбществоГонконгФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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