https://ria.ru/20241005/rospotrebnadzor-1976550653.html

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об инфекции в Гонконге

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об инфекции в Гонконге - РИА Новости, 05.10.2024

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения об инфекции в Гонконге

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о распространении в Гонконге инфекции, вызванной стрептококками, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T20:11

2024-10-05T20:11

2024-10-05T20:11

здоровье - общество

гонконг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о распространении в Гонконге инфекции, вызванной стрептококками, сообщила пресс-служба ведомства. По сообщениям из СМИ, более 90 человек в китайском специальном административном районе Гонконг заразились инфекцией, вызываемой стрептококками группы B (штамм ST283), четыре человека погибли, уточнили в ведомстве. "Специалисты Роспотребнадзора уделяют особое внимание системному мониторингу и оперативной оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в мире. Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за распространения стрептококковой инфекции в Гонконге на контроле ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240904/infektsiya-1970438529.html

гонконг

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2024

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здоровье - общество, гонконг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)