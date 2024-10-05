https://ria.ru/20241005/rls-1976504225.html

ВС России поразили украинскую РЛС RADA RPS-42

ВС России поразили украинскую РЛС RADA RPS-42 - РИА Новости, 05.10.2024

ВС России поразили украинскую РЛС RADA RPS-42

Российские войска нанесли поражение украинской радиолокационной станции RADA RPS-42 производства Израиля, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:39

2024-10-05T12:39

2024-10-05T12:39

специальная военная операция на украине

россия

израиль

сша

безопасность

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение украинской радиолокационной станции RADA RPS-42 производства Израиля, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов HIMARS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 646 самолётов, 283 вертолёта, 32871 беспилотный летательный аппарат, 580 зенитных ракетных комплексов, 18527 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15619 орудий полевой артиллерии и миномётов, 26942 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241004/gorlovka-1976447487.html

https://ria.ru/20241005/krym-1976484900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, израиль, сша, безопасность