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ВС России поразили украинскую РЛС RADA RPS-42 - РИА Новости, 05.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/rls-1976504225.html
ВС России поразили украинскую РЛС RADA RPS-42
ВС России поразили украинскую РЛС RADA RPS-42 - РИА Новости, 05.10.2024
ВС России поразили украинскую РЛС RADA RPS-42
Российские войска нанесли поражение украинской радиолокационной станции RADA RPS-42 производства Израиля, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:39
2024-10-05T12:39
специальная военная операция на украине
россия
израиль
сша
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение украинской радиолокационной станции RADA RPS-42 производства Израиля, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов HIMARS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 646 самолётов, 283 вертолёта, 32871 беспилотный летательный аппарат, 580 зенитных ракетных комплексов, 18527 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15619 орудий полевой артиллерии и миномётов, 26942 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241004/gorlovka-1976447487.html
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россия, израиль, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Израиль, США, Безопасность
ВС России поразили украинскую РЛС RADA RPS-42

ВС России поразили украинскую РЛС RADA RPS-42 израильского производства

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение украинской радиолокационной станции RADA RPS-42 производства Израиля, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов HIMARS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 646 самолётов, 283 вертолёта, 32871 беспилотный летательный аппарат, 580 зенитных ракетных комплексов, 18527 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15619 орудий полевой артиллерии и миномётов, 26942 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияИзраильСШАБезопасность
 
 
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