https://ria.ru/20241005/rim-1976539027.html

В Риме тысячи людей вышли на митинг в поддержку Палестины

В Риме тысячи людей вышли на митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 05.10.2024

В Риме тысячи людей вышли на митинг в поддержку Палестины

Около трех тысяч человек собрались в субботу днем на площади Порта-Сан-Паоло в центре Рима на манифестации в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T17:59

2024-10-05T17:59

2024-10-05T18:00

в мире

израиль

италия

рим

хамас

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976538873_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ae5b17cda2462625eb63508a9368958.jpg

РИМ, 5 окт - РИА Новости. Около трех тысяч человек собрались в субботу днем на площади Порта-Сан-Паоло в центре Рима на манифестации в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости. МВД Италии и управление полиции Рима ранее не дали разрешение на проведение митинга, посчитав его потенциально опасным в свете предстоящей годовщины нападения движения ХАМАС на Израиль. Часть ассоциаций, представляющих интересы палестинской диаспоры, согласились перенести акцию на 11 октября. Активисты, которые были несогласны с запретом, собрались у античной пирамиды Цестия с флагами Палестины, Ливана и красными полотнам профсоюзов и левых партий . В пресс-службе римской полиции РИА Новости сообщили, что участие в митинге принимают три тысячи человек. Ранее полицейские проверили 1,6 тысяч человек, установив их личности, 19 из них были доставлены в участок. Митинг проходит в плотном кольце полицейских броневиков, за которыми выстроились около сотни сотрудников правопорядка в спецснаряжении. К площади прибывают новые микроавтобусы с полицейскими, которые, как объяснили в квестуре, были стянуты для подкрепления с других площадей. Протестующие выкрикивают призывы к новой интифаде, оскорбления в адрес премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, которого называют "убийцей детей", и требуют "остановить геноцид".

https://ria.ru/20241005/london-1976536004.html

https://ria.ru/20240502/aktsiya-1943391273.html

израиль

италия

рим

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция в поддержку Палестины в центре Рима В центре Рима при усиленных мерах безопасности проходит акция в поддержку Палестины. Власти ранее не дали разрешение на проведение митинга, посчитав его потенциально опасным из-за предстоящей годовщины нападения ХАМАС на Израиль. 2024-10-05T17:59 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, италия, рим, хамас, палестина