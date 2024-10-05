https://ria.ru/20241005/rim-1976539027.html
В Риме тысячи людей вышли на митинг в поддержку Палестины
В Риме тысячи людей вышли на митинг в поддержку Палестины - РИА Новости, 05.10.2024
В Риме тысячи людей вышли на митинг в поддержку Палестины
Около трех тысяч человек собрались в субботу днем на площади Порта-Сан-Паоло в центре Рима на манифестации в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T17:59
2024-10-05T17:59
2024-10-05T18:00
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РИМ, 5 окт - РИА Новости. Около трех тысяч человек собрались в субботу днем на площади Порта-Сан-Паоло в центре Рима на манифестации в поддержку Палестины, передает корреспондент РИА Новости. МВД Италии и управление полиции Рима ранее не дали разрешение на проведение митинга, посчитав его потенциально опасным в свете предстоящей годовщины нападения движения ХАМАС на Израиль. Часть ассоциаций, представляющих интересы палестинской диаспоры, согласились перенести акцию на 11 октября. Активисты, которые были несогласны с запретом, собрались у античной пирамиды Цестия с флагами Палестины, Ливана и красными полотнам профсоюзов и левых партий . В пресс-службе римской полиции РИА Новости сообщили, что участие в митинге принимают три тысячи человек. Ранее полицейские проверили 1,6 тысяч человек, установив их личности, 19 из них были доставлены в участок. Митинг проходит в плотном кольце полицейских броневиков, за которыми выстроились около сотни сотрудников правопорядка в спецснаряжении. К площади прибывают новые микроавтобусы с полицейскими, которые, как объяснили в квестуре, были стянуты для подкрепления с других площадей. Протестующие выкрикивают призывы к новой интифаде, оскорбления в адрес премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, которого называют "убийцей детей", и требуют "остановить геноцид".
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Акция в поддержку Палестины в центре Рима
В центре Рима при усиленных мерах безопасности проходит акция в поддержку Палестины. Власти ранее не дали разрешение на проведение митинга, посчитав его потенциально опасным из-за предстоящей годовщины нападения ХАМАС на Израиль.
2024-10-05T17:59
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в мире, израиль, италия, рим, хамас, палестина
В мире, Израиль, Италия, Рим, ХАМАС, Палестина
В Риме тысячи людей вышли на митинг в поддержку Палестины
В Риме около трех тысяч человек собрались на манифестации в поддержку Палестины