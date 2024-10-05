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Опрос показал, как выход Байдена повлиял на президентскую гонку - РИА Новости, 05.10.2024
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08:52 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/rejting-1976479999.html
Опрос показал, как выход Байдена повлиял на президентскую гонку
Опрос показал, как выход Байдена повлиял на президентскую гонку - РИА Новости, 05.10.2024
Опрос показал, как выход Байдена повлиял на президентскую гонку
Рейтинг кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа не менялся последние несколько месяцев, но если поддержки было достаточно, чтобы победить... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:52
2024-10-05T08:52
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Рейтинг кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа не менялся последние несколько месяцев, но если поддержки было достаточно, чтобы победить действующего американского лидера Джо Байдена, то после его выхода из гонки нынешнего кандидата от демократов Камалу Харрис готовы выбрать больше респондентов. После провальных для Байдена дебатов Трамп обходил его на 3 пп, таковы данные на 12 июля агрегатора Real Clear Politics: за республиканца готовы были проголосовать 47,4% респондентов, за демократа - 44,5%. После первой попытки покушения на Трампа, в результате которой он получил ранение в ухо, его поддерживали 47,1% опрошенных, Байдена - 44,4%, это данные на 14 июля. Поддержка Байдена подросла, когда он объявил о выходе из гонки: 23 июля за него готовы были проголосовать 45,9%, за Трампа - 47,5%. Последние опросы показывают преимущество Харрис. На середину сентября за нее были готовы проголосовать 49,1%, за Трампа - 47,3%, к началу октября кандидату от демократов симпатизировали уже 49,3% респондентов, результат республиканца не изменился. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20241005/uragan-1976466564.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, как выход Байдена повлиял на президентскую гонку

Опрос показал преимущество Харрис перед Трампом после выхода Байдена из гонки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Рейтинг кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа не менялся последние несколько месяцев, но если поддержки было достаточно, чтобы победить действующего американского лидера Джо Байдена, то после его выхода из гонки нынешнего кандидата от демократов Камалу Харрис готовы выбрать больше респондентов.
После провальных для Байдена дебатов Трамп обходил его на 3 пп, таковы данные на 12 июля агрегатора Real Clear Politics: за республиканца готовы были проголосовать 47,4% респондентов, за демократа - 44,5%. После первой попытки покушения на Трампа, в результате которой он получил ранение в ухо, его поддерживали 47,1% опрошенных, Байдена - 44,4%, это данные на 14 июля.
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Поддержка Байдена подросла, когда он объявил о выходе из гонки: 23 июля за него готовы были проголосовать 45,9%, за Трампа - 47,5%.
Последние опросы показывают преимущество Харрис. На середину сентября за нее были готовы проголосовать 49,1%, за Трампа - 47,3%, к началу октября кандидату от демократов симпатизировали уже 49,3% респондентов, результат республиканца не изменился.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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Предстоящие выборы могут стать последними в США, считает Трамп
4 октября, 14:08
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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