https://ria.ru/20241005/rejting-1976479999.html
Опрос показал, как выход Байдена повлиял на президентскую гонку
Опрос показал, как выход Байдена повлиял на президентскую гонку - РИА Новости, 05.10.2024
Опрос показал, как выход Байдена повлиял на президентскую гонку
Рейтинг кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа не менялся последние несколько месяцев, но если поддержки было достаточно, чтобы победить... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:52
2024-10-05T08:52
2024-10-05T08:52
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Рейтинг кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа не менялся последние несколько месяцев, но если поддержки было достаточно, чтобы победить действующего американского лидера Джо Байдена, то после его выхода из гонки нынешнего кандидата от демократов Камалу Харрис готовы выбрать больше респондентов. После провальных для Байдена дебатов Трамп обходил его на 3 пп, таковы данные на 12 июля агрегатора Real Clear Politics: за республиканца готовы были проголосовать 47,4% респондентов, за демократа - 44,5%. После первой попытки покушения на Трампа, в результате которой он получил ранение в ухо, его поддерживали 47,1% опрошенных, Байдена - 44,4%, это данные на 14 июля. Поддержка Байдена подросла, когда он объявил о выходе из гонки: 23 июля за него готовы были проголосовать 45,9%, за Трампа - 47,5%. Последние опросы показывают преимущество Харрис. На середину сентября за нее были готовы проголосовать 49,1%, за Трампа - 47,3%, к началу октября кандидату от демократов симпатизировали уже 49,3% респондентов, результат республиканца не изменился. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20241005/uragan-1976466564.html
https://ria.ru/20241004/tramp-1976372142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, как выход Байдена повлиял на президентскую гонку
Опрос показал преимущество Харрис перед Трампом после выхода Байдена из гонки
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Рейтинг кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа не менялся последние несколько месяцев, но если поддержки было достаточно, чтобы победить действующего американского лидера Джо Байдена, то после его выхода из гонки нынешнего кандидата от демократов Камалу Харрис готовы выбрать больше респондентов.
После провальных для Байдена дебатов Трамп обходил его на 3 пп, таковы данные на 12 июля агрегатора Real Clear Politics: за республиканца готовы были проголосовать 47,4% респондентов, за демократа - 44,5%. После первой попытки покушения на Трампа, в результате которой он получил ранение в ухо, его поддерживали 47,1% опрошенных, Байдена - 44,4%, это данные на 14 июля.
Поддержка Байдена подросла, когда он объявил о выходе из гонки: 23 июля за него готовы были проголосовать 45,9%, за Трампа
- 47,5%.
Последние опросы показывают преимущество Харрис. На середину сентября за нее были готовы проголосовать 49,1%, за Трампа - 47,3%, к началу октября кандидату от демократов симпатизировали уже 49,3% респондентов, результат республиканца не изменился.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.