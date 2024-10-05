https://ria.ru/20241005/putin-1976502651.html
Путин поздравил с 25-летием Московский джазовый оркестр
Путин поздравил с 25-летием Московский джазовый оркестр - РИА Новости, 05.10.2024
Путин поздравил с 25-летием Московский джазовый оркестр
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 25-летием Московский джазовый оркестр, созданный Игорем Бутманом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:25
2024-10-05T12:25
2024-10-05T12:25
культура
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 25-летием Московский джазовый оркестр, созданный Игорем Бутманом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием Московского джазового оркестра. Созданный Игорем Михайловичем Бутманом, оркестр объединил увлечённых, талантливых музыкантов, наделённых поистине неиссякаемым запасом творческой энергии. И потому жизнь оркестра наполнена яркими, запоминающимися событиями. Вы много и успешно гастролируете, представляете нашу страну на престижных международных фестивалях, собираете на сцене своих друзей: известных драматических артистов, оперных певцов, деятелей культуры. И всегда выступления вашего коллектива проходят с аншлагом, становятся настоящим праздником для ценителей и знатоков джаза", - говорится в телеграмме. Путин убежден, что и впредь музыканты будут задавать тон в современном джазовом искусстве, радовать поклонников богатейшим репертуаром и виртуозным исполнительским мастерством. Кроме того, он пожелал коллективу вдохновения и всего наилучшего.
https://ria.ru/20240803/butman-1963830971.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Культура
Путин поздравил с 25-летием Московский джазовый оркестр
Путин поздравил Московский джазовый оркестр, созданный Бутманом, с 25-летием
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 25-летием Московский джазовый оркестр, созданный Игорем Бутманом, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием Московского джазового оркестра. Созданный Игорем Михайловичем Бутманом, оркестр объединил увлечённых, талантливых музыкантов, наделённых поистине неиссякаемым запасом творческой энергии. И потому жизнь оркестра наполнена яркими, запоминающимися событиями. Вы много и успешно гастролируете, представляете нашу страну на престижных международных фестивалях, собираете на сцене своих друзей: известных драматических артистов, оперных певцов, деятелей культуры. И всегда выступления вашего коллектива проходят с аншлагом, становятся настоящим праздником для ценителей и знатоков джаза", - говорится в телеграмме.
Путин убежден, что и впредь музыканты будут задавать тон в современном джазовом искусстве, радовать поклонников богатейшим репертуаром и виртуозным исполнительским мастерством. Кроме того, он пожелал коллективу вдохновения и всего наилучшего.