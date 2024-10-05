https://ria.ru/20241005/putin-1976502651.html

Путин поздравил с 25-летием Московский джазовый оркестр

Путин поздравил с 25-летием Московский джазовый оркестр - РИА Новости, 05.10.2024

Путин поздравил с 25-летием Московский джазовый оркестр

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 25-летием Московский джазовый оркестр, созданный Игорем Бутманом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:25

2024-10-05T12:25

2024-10-05T12:25

культура

россия

владимир путин

культура

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 25-летием Московский джазовый оркестр, созданный Игорем Бутманом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием Московского джазового оркестра. Созданный Игорем Михайловичем Бутманом, оркестр объединил увлечённых, талантливых музыкантов, наделённых поистине неиссякаемым запасом творческой энергии. И потому жизнь оркестра наполнена яркими, запоминающимися событиями. Вы много и успешно гастролируете, представляете нашу страну на престижных международных фестивалях, собираете на сцене своих друзей: известных драматических артистов, оперных певцов, деятелей культуры. И всегда выступления вашего коллектива проходят с аншлагом, становятся настоящим праздником для ценителей и знатоков джаза", - говорится в телеграмме. Путин убежден, что и впредь музыканты будут задавать тон в современном джазовом искусстве, радовать поклонников богатейшим репертуаром и виртуозным исполнительским мастерством. Кроме того, он пожелал коллективу вдохновения и всего наилучшего.

https://ria.ru/20240803/butman-1963830971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, культура