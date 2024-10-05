https://ria.ru/20241005/putin-1976495793.html

Путин поздравил оркестр кинематографии со столетием

Путин поздравил оркестр кинематографии со столетием - РИА Новости, 05.10.2024

Путин поздравил оркестр кинематографии со столетием

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив со 100-летием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T11:20

2024-10-05T11:20

2024-10-05T11:20

культура

россия

владимир путин

культура

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив со 100-летием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 100-летием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. У вашего знаменитого оркестра – яркая и богатая история, неразрывно связанная с развитием в нашей стране кинематографического искусства, с именами выдающихся музыкантов, режиссёров, композиторов, дирижёров. Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к замечательным традициям многих поколений своих предшественников, дарите музыку отечественным кинолентам, ведёте активную концертную деятельность, выступаете на крупных общественных мероприятиях, радуете публику блистательным исполнительским мастерством и богатейшим репертуаром", - говорится в телеграмме. Путин уверен, что Российский государственный симфонический оркестр кинематографии и впредь будет высоко держать профессиональную планку одного из старейших творческих коллективов страны. Кроме того, он пожелал коллективу успехов, новых достижений и всего наилучшего.

https://ria.ru/20240601/kontsert-1949356254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, культура