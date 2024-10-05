https://ria.ru/20241005/putin-1976495793.html
Путин поздравил оркестр кинематографии со столетием
Путин поздравил оркестр кинематографии со столетием - РИА Новости, 05.10.2024
Путин поздравил оркестр кинематографии со столетием
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив со 100-летием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:20
2024-10-05T11:20
2024-10-05T11:20
культура
россия
владимир путин
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_daab9560ab2b2b40a9dcddf3737d2461.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив со 100-летием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 100-летием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. У вашего знаменитого оркестра – яркая и богатая история, неразрывно связанная с развитием в нашей стране кинематографического искусства, с именами выдающихся музыкантов, режиссёров, композиторов, дирижёров. Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к замечательным традициям многих поколений своих предшественников, дарите музыку отечественным кинолентам, ведёте активную концертную деятельность, выступаете на крупных общественных мероприятиях, радуете публику блистательным исполнительским мастерством и богатейшим репертуаром", - говорится в телеграмме. Путин уверен, что Российский государственный симфонический оркестр кинематографии и впредь будет высоко держать профессиональную планку одного из старейших творческих коллективов страны. Кроме того, он пожелал коллективу успехов, новых достижений и всего наилучшего.
https://ria.ru/20240601/kontsert-1949356254.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_52916119426b4c73a1e711b85b04beb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Культура
Путин поздравил оркестр кинематографии со столетием
Путин поздравил коллектив симфонического оркестра кинематографии со столетием
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив со 100-летием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 100-летием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. У вашего знаменитого оркестра – яркая и богатая история, неразрывно связанная с развитием в нашей стране кинематографического искусства, с именами выдающихся музыкантов, режиссёров, композиторов, дирижёров. Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к замечательным традициям многих поколений своих предшественников, дарите музыку отечественным кинолентам, ведёте активную концертную деятельность, выступаете на крупных общественных мероприятиях, радуете публику блистательным исполнительским мастерством и богатейшим репертуаром", - говорится в телеграмме.
Путин уверен, что Российский государственный симфонический оркестр кинематографии и впредь будет высоко держать профессиональную планку одного из старейших творческих коллективов страны. Кроме того, он пожелал коллективу успехов, новых достижений и всего наилучшего.