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Путин поздравил оркестр кинематографии со столетием - РИА Новости, 05.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:20 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/putin-1976495793.html
Путин поздравил оркестр кинематографии со столетием
Путин поздравил оркестр кинематографии со столетием - РИА Новости, 05.10.2024
Путин поздравил оркестр кинематографии со столетием
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив со 100-летием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:20
2024-10-05T11:20
культура
россия
владимир путин
культура
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив со 100-летием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 100-летием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. У вашего знаменитого оркестра – яркая и богатая история, неразрывно связанная с развитием в нашей стране кинематографического искусства, с именами выдающихся музыкантов, режиссёров, композиторов, дирижёров. Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к замечательным традициям многих поколений своих предшественников, дарите музыку отечественным кинолентам, ведёте активную концертную деятельность, выступаете на крупных общественных мероприятиях, радуете публику блистательным исполнительским мастерством и богатейшим репертуаром", - говорится в телеграмме. Путин уверен, что Российский государственный симфонический оркестр кинематографии и впредь будет высоко держать профессиональную планку одного из старейших творческих коллективов страны. Кроме того, он пожелал коллективу успехов, новых достижений и всего наилучшего.
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россия, владимир путин, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Культура
Путин поздравил оркестр кинематографии со столетием

Путин поздравил коллектив симфонического оркестра кинематографии со столетием

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив со 100-летием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большим, знаменательным событием – 100-летием Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. У вашего знаменитого оркестра – яркая и богатая история, неразрывно связанная с развитием в нашей стране кинематографического искусства, с именами выдающихся музыкантов, режиссёров, композиторов, дирижёров. Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к замечательным традициям многих поколений своих предшественников, дарите музыку отечественным кинолентам, ведёте активную концертную деятельность, выступаете на крупных общественных мероприятиях, радуете публику блистательным исполнительским мастерством и богатейшим репертуаром", - говорится в телеграмме.
Путин уверен, что Российский государственный симфонический оркестр кинематографии и впредь будет высоко держать профессиональную планку одного из старейших творческих коллективов страны. Кроме того, он пожелал коллективу успехов, новых достижений и всего наилучшего.
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