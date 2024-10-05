https://ria.ru/20241005/preduprezhdenie-1976467657.html

Сбежавший из Угледара офицер ВСУ выступил с предупреждением

Сбежавший из Угледара офицер ВСУ выступил с предупреждением - РИА Новости, 05.10.2024

Сбежавший из Угледара офицер ВСУ выступил с предупреждением

Взятие Угледара позволило ВС России овладеть стратегически важным преимуществом, заявил в эфире львовского телеканала NTA сбежавший из Угледара пресс-офицер... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T02:12

2024-10-05T02:12

2024-10-05T02:12

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Взятие Угледара позволило ВС России овладеть стратегически важным преимуществом, заявил в эфире львовского телеканала NTA сбежавший из Угледара пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка."Они (ВС России. — Прим. ред.) не собираются останавливаться. Они завладели крепостью, высотой, которая стала для них еще одним преимуществом. <…> Высота, которая позволит наносить огневые поражения", — предупредил он.Прилипка объяснил сдачу города полным превосходством российской армии над ВСУ, посетовав, что украинские боевики не выдержали ежедневного давления с российской стороны."Были (шансы удержать Угледар. — Прим. ред.), но для этого нужен был, по крайней мере, паритет в ресурсах. Более шести месяцев идет это постоянное ежедневное давление, каждый день. <…> Начиная с артиллерии, заканчивая дронами-камикадзе. Постоянно их самолеты-разведчики в небе, которые корректируют огонь, сильный РЭБ, очень сильный РЭБ, которому сложно противостоять", — пожаловался спикер.Он также признал, что российские военные научились хорошо адаптироваться к "эволюции боевых действий на реальном поле боя"."Изменения диктуют те средства поражения, которые появляются на поле боя: мы что-нибудь придумали, они придумывают противодействие", — заключил пресс-офицер.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

https://ria.ru/20241003/taktika-1976071816.html

https://ria.ru/20241004/komandir-1976456681.html

https://ria.ru/20241004/bunt-1976286345.html

угледар

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в мире, технологии, угледар, россия, запорожская область, вооруженные силы украины