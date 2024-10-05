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В Праге прошла демонстрация в поддержку палестинцев - РИА Новости, 05.10.2024
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21:56 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/praga-1976561035.html
В Праге прошла демонстрация в поддержку палестинцев
В Праге прошла демонстрация в поддержку палестинцев - РИА Новости, 05.10.2024
В Праге прошла демонстрация в поддержку палестинцев
Около 200-300 человек приняли участие в демонстрации в поддержку палестинцев в центре Праги в субботу, собравшиеся требовали от чешского кабмина пересмотра его... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T21:56
2024-10-05T21:56
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ПРАГА, 5 окт – РИА Новости. Около 200-300 человек приняли участие в демонстрации в поддержку палестинцев в центре Праги в субботу, собравшиеся требовали от чешского кабмина пересмотра его произраильской позиции, передает агентство ЧТК. "Около 200-300 человек провели сегодня демонстрацию в центре Праги в поддержку Палестины. Помимо прочего, демонстранты потребовали переоценки позиции чешского правительства по отношению к Израилю, поскольку они считают эту позицию некритической. По данным полиции, акция обошлась без инцидентов", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241005/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, прага, палестина, хамас, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Прага, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В Праге прошла демонстрация в поддержку палестинцев

ЧТК: 200-300 человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в Праге

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Чехии в центре Праги
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги. Архивное фото
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ПРАГА, 5 окт – РИА Новости. Около 200-300 человек приняли участие в демонстрации в поддержку палестинцев в центре Праги в субботу, собравшиеся требовали от чешского кабмина пересмотра его произраильской позиции, передает агентство ЧТК.
«
"Около 200-300 человек провели сегодня демонстрацию в центре Праги в поддержку Палестины. Помимо прочего, демонстранты потребовали переоценки позиции чешского правительства по отношению к Израилю, поскольку они считают эту позицию некритической. По данным полиции, акция обошлась без инцидентов", - говорится в сообщении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильПрагаПалестинаХАМАСООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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