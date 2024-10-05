https://ria.ru/20241005/praga-1976561035.html

В Праге прошла демонстрация в поддержку палестинцев

В Праге прошла демонстрация в поддержку палестинцев - РИА Новости, 05.10.2024

В Праге прошла демонстрация в поддержку палестинцев

Около 200-300 человек приняли участие в демонстрации в поддержку палестинцев в центре Праги в субботу, собравшиеся требовали от чешского кабмина пересмотра его... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T21:56

2024-10-05T21:56

2024-10-05T21:56

в мире

израиль

прага

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ПРАГА, 5 окт – РИА Новости. Около 200-300 человек приняли участие в демонстрации в поддержку палестинцев в центре Праги в субботу, собравшиеся требовали от чешского кабмина пересмотра его произраильской позиции, передает агентство ЧТК. "Около 200-300 человек провели сегодня демонстрацию в центре Праги в поддержку Палестины. Помимо прочего, демонстранты потребовали переоценки позиции чешского правительства по отношению к Израилю, поскольку они считают эту позицию некритической. По данным полиции, акция обошлась без инцидентов", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241005/konflikt-1915630213.html

израиль

прага

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, прага, палестина, хамас, оон, обострение ситуации между ираном и израилем