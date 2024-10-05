https://ria.ru/20241005/pozhar-1976528428.html

В Красноярском крае загорелось хранилище с горохом

В Красноярском крае загорелось хранилище с горохом - РИА Новости, 05.10.2024

В Красноярском крае загорелось хранилище с горохом

Пожар в хранилище с горохом тушат в Красноярском крае, возгорание локализовано на 2400 "квадратах", сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:35

2024-10-05T16:35

2024-10-05T16:41

происшествия

красноярский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пожар в хранилище с горохом тушат в Красноярском крае, возгорание локализовано на 2400 "квадратах", сообщило МЧС России в Telegram-канале. "В Красноярском крае пожарные МЧС России тушат склад. В хранилище - свыше 3000 тонн гороха. Менее чем за два часа пожар локализован на 2400 квадратах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 16 специалистов и 6 единиц техники.

https://ria.ru/20241005/pozhar-1976526187.html

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)