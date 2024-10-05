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В Красноярском крае загорелось хранилище с горохом - РИА Новости, 05.10.2024
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16:35 05.10.2024 (обновлено: 16:41 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/pozhar-1976528428.html
В Красноярском крае загорелось хранилище с горохом
В Красноярском крае загорелось хранилище с горохом - РИА Новости, 05.10.2024
В Красноярском крае загорелось хранилище с горохом
Пожар в хранилище с горохом тушат в Красноярском крае, возгорание локализовано на 2400 "квадратах", сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:35
2024-10-05T16:41
происшествия
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пожар в хранилище с горохом тушат в Красноярском крае, возгорание локализовано на 2400 "квадратах", сообщило МЧС России в Telegram-канале. "В Красноярском крае пожарные МЧС России тушат склад. В хранилище - свыше 3000 тонн гороха. Менее чем за два часа пожар локализован на 2400 квадратах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 16 специалистов и 6 единиц техники.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае загорелось хранилище с горохом

В Красноярском крае загорелось хранилище с горохом, пожар локализовали

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на складе с горохом в Краснодарском крае. 5 октября 2024
Ликвидация пожара на складе с горохом в Краснодарском крае. 5 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на складе с горохом в Краснодарском крае. 5 октября 2024
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пожар в хранилище с горохом тушат в Красноярском крае, возгорание локализовано на 2400 "квадратах", сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"В Красноярском крае пожарные МЧС России тушат склад. В хранилище - свыше 3000 тонн гороха. Менее чем за два часа пожар локализован на 2400 квадратах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 16 специалистов и 6 единиц техники.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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