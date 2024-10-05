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В МЧС назвали возможную причину пожара на нефтебазе в Перми - РИА Новости, 05.10.2024
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16:11 05.10.2024 (обновлено: 16:24 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/pozhar-1976526187.html
В МЧС назвали возможную причину пожара на нефтебазе в Перми
В МЧС назвали возможную причину пожара на нефтебазе в Перми - РИА Новости, 05.10.2024
В МЧС назвали возможную причину пожара на нефтебазе в Перми
Неисправность электрооборудования или электропроводки рассматривается в качестве основной причины пожара на нефтебазе в пермских Осенцах, проводятся... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:11
2024-10-05T16:24
происшествия
россия
пермь
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 5 окт - РИА Новости. Неисправность электрооборудования или электропроводки рассматривается в качестве основной причины пожара на нефтебазе в пермских Осенцах, проводятся исследования, сообщает краевое МЧС. В пятницу пресс-служба МЧС России проинформировала о ликвидации пожара на частной базе по хранению нефтепродуктов в промышленной зоне Осенцы в Пермском крае, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров, никто не пострадал. "В качестве основной причины пожара в деревне Осенцы рассматриваются аварийный режим работы электрической проводки либо электрооборудования. Назначено исследование в испытательной пожарной лаборатории края, по завершении которого будет подтверждена причина пожара. Срок проведения исследования - 30 дней", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого ГУ МЧС России проводят проверку.
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происшествия, россия, пермь, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Пермь, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали возможную причину пожара на нефтебазе в Перми

Пожар на нефтебазе в Перми мог случиться из-за неисправности электропроводки

© МЧС Пермского края/TelegramЛиквидация пожара на нефтебазе в пермских Осенцах. 4 октября 2024
Ликвидация пожара на нефтебазе в пермских Осенцах. 4 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© МЧС Пермского края/Telegram
Ликвидация пожара на нефтебазе в пермских Осенцах. 4 октября 2024
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ПЕРМЬ, 5 окт - РИА Новости. Неисправность электрооборудования или электропроводки рассматривается в качестве основной причины пожара на нефтебазе в пермских Осенцах, проводятся исследования, сообщает краевое МЧС.
В пятницу пресс-служба МЧС России проинформировала о ликвидации пожара на частной базе по хранению нефтепродуктов в промышленной зоне Осенцы в Пермском крае, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров, никто не пострадал.
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"В качестве основной причины пожара в деревне Осенцы рассматриваются аварийный режим работы электрической проводки либо электрооборудования. Назначено исследование в испытательной пожарной лаборатории края, по завершении которого будет подтверждена причина пожара. Срок проведения исследования - 30 дней", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого ГУ МЧС России проводят проверку.
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