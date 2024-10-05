https://ria.ru/20241005/pozhar-1976526187.html

В МЧС назвали возможную причину пожара на нефтебазе в Перми

В МЧС назвали возможную причину пожара на нефтебазе в Перми - РИА Новости, 05.10.2024

В МЧС назвали возможную причину пожара на нефтебазе в Перми

Неисправность электрооборудования или электропроводки рассматривается в качестве основной причины пожара на нефтебазе в пермских Осенцах, проводятся... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:11

2024-10-05T16:11

2024-10-05T16:24

происшествия

россия

пермь

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 5 окт - РИА Новости. Неисправность электрооборудования или электропроводки рассматривается в качестве основной причины пожара на нефтебазе в пермских Осенцах, проводятся исследования, сообщает краевое МЧС. В пятницу пресс-служба МЧС России проинформировала о ликвидации пожара на частной базе по хранению нефтепродуктов в промышленной зоне Осенцы в Пермском крае, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров, никто не пострадал. "В качестве основной причины пожара в деревне Осенцы рассматриваются аварийный режим работы электрической проводки либо электрооборудования. Назначено исследование в испытательной пожарной лаборатории края, по завершении которого будет подтверждена причина пожара. Срок проведения исследования - 30 дней", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого ГУ МЧС России проводят проверку.

https://ria.ru/20241005/pozhar-1976498205.html

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пермь

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, пермь, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)