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Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в Саратовской области - РИА Новости, 05.10.2024
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12:59 05.10.2024 (обновлено: 13:18 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/pozhar-1976506320.html
Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в Саратовской области
Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в Саратовской области - РИА Новости, 05.10.2024
Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в Саратовской области
Пожарный был госпитализирован с места пожара в двухэтажном здании в городе Вольске Саратовской области и позднее скончался, проводится проверка, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:59
2024-10-05T13:18
происшествия
вольск
саратовская область
советский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Пожарный был госпитализирован с места пожара в двухэтажном здании в городе Вольске Саратовской области и позднее скончался, проводится проверка, сообщили в региональном главке МЧС. "Факт такой есть. Работник был госпитализирован с места пожара, позднее скончался. Причина смерти устанавливается. Проводится проверка", - сказали журналистам в пресс-службе главка на просьбу подтвердить информацию о гибели пожарного при пожаре в Вольске. По данным пресс-службы, пожарный участвовал в пятницу в тушении огня в двухэтажном административно-офисном здании на улице Советской в Вольске.
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вольск
саратовская область
советский
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происшествия, вольск, саратовская область, советский , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вольск, Саратовская область, Советский , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в Саратовской области

Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в саратовском Вольске

© Фото : МЧС Саратовской области/TelegramЛиквидация пожара в административно-офисном здании в Вольске Саратовской области. 4 октября 2024
Ликвидация пожара в административно-офисном здании в Вольске Саратовской области. 4 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : МЧС Саратовской области/Telegram
Ликвидация пожара в административно-офисном здании в Вольске Саратовской области. 4 октября 2024
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Пожарный был госпитализирован с места пожара в двухэтажном здании в городе Вольске Саратовской области и позднее скончался, проводится проверка, сообщили в региональном главке МЧС.
"Факт такой есть. Работник был госпитализирован с места пожара, позднее скончался. Причина смерти устанавливается. Проводится проверка", - сказали журналистам в пресс-службе главка на просьбу подтвердить информацию о гибели пожарного при пожаре в Вольске.
По данным пресс-службы, пожарный участвовал в пятницу в тушении огня в двухэтажном административно-офисном здании на улице Советской в Вольске.
Место пожара в Энгельсском районе Саратовской области. 2 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Энгельсском районе Саратовской области полностью ликвидировали пожар
2 сентября, 21:30
 
ПроисшествияВольскСаратовская областьСоветскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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