https://ria.ru/20241005/pozhar-1976506320.html
Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в Саратовской области
Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в Саратовской области - РИА Новости, 05.10.2024
Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в Саратовской области
Пожарный был госпитализирован с места пожара в двухэтажном здании в городе Вольске Саратовской области и позднее скончался, проводится проверка, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:59
2024-10-05T12:59
2024-10-05T13:18
происшествия
вольск
саратовская область
советский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Пожарный был госпитализирован с места пожара в двухэтажном здании в городе Вольске Саратовской области и позднее скончался, проводится проверка, сообщили в региональном главке МЧС. "Факт такой есть. Работник был госпитализирован с места пожара, позднее скончался. Причина смерти устанавливается. Проводится проверка", - сказали журналистам в пресс-службе главка на просьбу подтвердить информацию о гибели пожарного при пожаре в Вольске. По данным пресс-службы, пожарный участвовал в пятницу в тушении огня в двухэтажном административно-офисном здании на улице Советской в Вольске.
https://ria.ru/20240902/pozhar-1970099644.html
вольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вольск, саратовская область, советский , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вольск, Саратовская область, Советский , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в Саратовской области
Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в саратовском Вольске