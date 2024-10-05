https://ria.ru/20241005/pozhar-1976506320.html

Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в Саратовской области

Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в Саратовской области - РИА Новости, 05.10.2024

Умер пожарный, госпитализированный после тушения огня в Саратовской области

Пожарный был госпитализирован с места пожара в двухэтажном здании в городе Вольске Саратовской области и позднее скончался, проводится проверка, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:59

2024-10-05T12:59

2024-10-05T13:18

происшествия

вольск

саратовская область

советский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Пожарный был госпитализирован с места пожара в двухэтажном здании в городе Вольске Саратовской области и позднее скончался, проводится проверка, сообщили в региональном главке МЧС. "Факт такой есть. Работник был госпитализирован с места пожара, позднее скончался. Причина смерти устанавливается. Проводится проверка", - сказали журналистам в пресс-службе главка на просьбу подтвердить информацию о гибели пожарного при пожаре в Вольске. По данным пресс-службы, пожарный участвовал в пятницу в тушении огня в двухэтажном административно-офисном здании на улице Советской в Вольске.

https://ria.ru/20240902/pozhar-1970099644.html

вольск

саратовская область

советский

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вольск, саратовская область, советский , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)