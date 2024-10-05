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В Баварии при пожаре в отеле пострадали 11 человек - РИА Новости, 05.10.2024
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11:41 05.10.2024
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В Баварии при пожаре в отеле пострадали 11 человек
В Баварии при пожаре в отеле пострадали 11 человек - РИА Новости, 05.10.2024
В Баварии при пожаре в отеле пострадали 11 человек
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате пожара, произошедшего в отеле в баварском Бамберге в Германии, один из них в критическом состоянии, сообщает... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T11:41
2024-10-05T11:41
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате пожара, произошедшего в отеле в баварском Бамберге в Германии, один из них в критическом состоянии, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию. "Одиннадцать человек получили ранения, один из них в критическом состоянии... Пожар, вероятно, вспыхнул на кухне на первом этаже в пятницу вечером", - говорится в публикации издания со ссылкой на полицию. Сообщается, что двое гостей отеля получили ранения средней тяжести и восемь - легкие травмы. Трое из них госпитализированы. Сейчас проверяется, насколько пригодны для проживания 40 гостиничных номеров, в которых проживали около 70 зарегистрированных гостей. Отель эвакуирован до дальнейшего уведомления.
https://ria.ru/20240703/germaniya-1957217160.html
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в мире, германия
В мире, Германия
В Баварии при пожаре в отеле пострадали 11 человек

При пожаре в отеле в Бамберге пострадали 11 человек, постояльцев эвакуировали

© Фото : Freiwillige Feuerwehr Blankenburg der Stadt BlankenburgПожарные в Германии
Пожарные в Германии - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Freiwillige Feuerwehr Blankenburg der Stadt Blankenburg
Пожарные в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате пожара, произошедшего в отеле в баварском Бамберге в Германии, один из них в критическом состоянии, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию.
"Одиннадцать человек получили ранения, один из них в критическом состоянии... Пожар, вероятно, вспыхнул на кухне на первом этаже в пятницу вечером", - говорится в публикации издания со ссылкой на полицию.
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Сообщается, что двое гостей отеля получили ранения средней тяжести и восемь - легкие травмы. Трое из них госпитализированы.
Сейчас проверяется, насколько пригодны для проживания 40 гостиничных номеров, в которых проживали около 70 зарегистрированных гостей. Отель эвакуирован до дальнейшего уведомления.
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