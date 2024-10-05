https://ria.ru/20241005/pozhar-1976498205.html

В Баварии при пожаре в отеле пострадали 11 человек

В Баварии при пожаре в отеле пострадали 11 человек - РИА Новости, 05.10.2024

В Баварии при пожаре в отеле пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате пожара, произошедшего в отеле в баварском Бамберге в Германии, один из них в критическом состоянии, сообщает... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T11:41

2024-10-05T11:41

2024-10-05T11:41

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германия

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. По меньшей мере 11 человек пострадали в результате пожара, произошедшего в отеле в баварском Бамберге в Германии, один из них в критическом состоянии, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию. "Одиннадцать человек получили ранения, один из них в критическом состоянии... Пожар, вероятно, вспыхнул на кухне на первом этаже в пятницу вечером", - говорится в публикации издания со ссылкой на полицию. Сообщается, что двое гостей отеля получили ранения средней тяжести и восемь - легкие травмы. Трое из них госпитализированы. Сейчас проверяется, насколько пригодны для проживания 40 гостиничных номеров, в которых проживали около 70 зарегистрированных гостей. Отель эвакуирован до дальнейшего уведомления.

https://ria.ru/20240703/germaniya-1957217160.html

https://ria.ru/20240304/germaniya-1930929921.html

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия