https://ria.ru/20241005/pozdravlenie-1976475619.html
Гладков поздравил учителей с профессиональным праздником
Гладков поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2024
Гладков поздравил учителей с профессиональным праздником
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил учителей с профессиональным праздником, отметив их мужество и самоотверженность, поздравление... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T07:38
2024-10-05T07:38
2024-10-05T07:38
белгородская область
вячеслав гладков
общество
день учителя
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил учителей с профессиональным праздником, отметив их мужество и самоотверженность, поздравление опубликовано в Telegram-канале Гладкова. "Сегодня хотел от всего сердца поздравить всех учителей нашей страны, нашей Белгородской области с профессиональным праздником Днем Учителя. Мы все всегда будем помнить своего первого учителя, мы всегда будем помнить своих любимых учителей. Те люди, которые научили нас всему, что мы знаем. Конечно, сегодня очень непросто учителям Белгородской области, которые в условиях постоянной опасности, не думая о своих жизнях, спасают наших детей, давая знания. Спасибо вам, дорогие учителя, за ваше мужество и самоотверженность", - сказал он.
https://ria.ru/20241005/pedagogi-1976464287.html
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, общество, день учителя
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество, День учителя
Гладков поздравил учителей с профессиональным праздником
Гладков поздравил учителей с праздником, отметив их самоотверженность