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Названа одна из причин внесения комика Поперечного* в список иноагентов - РИА Новости, 05.10.2024
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06:08 05.10.2024 (обновлено: 15:42 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/poperechnyy-1976472787.html
Названа одна из причин внесения комика Поперечного* в список иноагентов
Названа одна из причин внесения комика Поперечного* в список иноагентов - РИА Новости, 05.10.2024
Названа одна из причин внесения комика Поперечного* в список иноагентов
Одной из причин внесения комика и видеоблогера Данилы Поперечного* (признан иноагентом) в соответствующий реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T06:08
2024-10-05T15:42
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
ирландия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Одной из причин внесения комика и видеоблогера Данилы Поперечного* (признан иноагентом) в соответствующий реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы. "Согласно сведениям из Росфинмониторинга, поступившим в Минюст России, истец получил денежные средства от иностранных организаций: Fullscreen, США, в размере 6400 долларов, а также от Google Ireland Limited, Ирландия, в размере 55 800 долларов", — сказал представитель Минюста в ходе заседания по рассмотрению иска Поперечного* об исключении его из иноагентов. Суд отказал комику в иске. Его представитель заявила в суде, что Поперечный* не осуществляет политическую деятельность, не согласен с внесением в реестр иностранных агентов, считает его незаконным и необоснованным.В июне Министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями. Поперечный* проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241004/muzyka-1976388779.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, ирландия, сша
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Ирландия, США
Названа одна из причин внесения комика Поперечного* в список иноагентов

Поперечный признан иноагентом за получение более $60 тысяч из-за рубежа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВидеоблогер Данила Поперечный*
Видеоблогер Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Видеоблогер Данила Поперечный*. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Одной из причин внесения комика и видеоблогера Данилы Поперечного* (признан иноагентом) в соответствующий реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"Согласно сведениям из Росфинмониторинга, поступившим в Минюст России, истец получил денежные средства от иностранных организаций: Fullscreen, США, в размере 6400 долларов, а также от Google Ireland Limited, Ирландия, в размере 55 800 долларов", — сказал представитель Минюста в ходе заседания по рассмотрению иска Поперечного* об исключении его из иноагентов.
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Суд отказал комику в иске. Его представитель заявила в суде, что Поперечный* не осуществляет политическую деятельность, не согласен с внесением в реестр иностранных агентов, считает его незаконным и необоснованным.
В июне Министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими властями.
Поперечный* проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияИрландияСША
 
 
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