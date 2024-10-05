В Польше начался скандал из-за американской АЭС рядом с советской
NYT: жители Польши возмутились из-за стройки американской АЭС рядом с советской
Недостроенная советская АЭС "Жарновец" в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Польше жители округа Хочево возмутились планами по строительству ядерных реакторов американской энергетической компании Westinghouse в 15 километрах от руин советской станции, сообщает The New York Times.
В статье уточняется, что СССР еще 40 лет назад начинал строительство АЭС в данном регионе Польши, но оно было остановлено после развала Союза. Американскую станцию, которая должна стать первой действующей АЭС в Польше, планируется возвести в 15 километрах от советского недостроя, несмотря на протесты местных жителей.
"Как житель Слайшево, я против этого. Ядерные реакторы можно поставить где-то еще", — заявил изданию избранный глава района Хочево Ярослав Бах, чье мнение поддержали многие жители округа. По мнению ксендза Даниэля Новака, это одно из самых красивых мест в Польше и подобной стройке здесь не место.
Помощник министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт заявил The New York Times, что АЭС должна послужить цели США "помочь странам Восточной и Центральной Европы отвязаться от российской энергии".
В прошлом году в Варшаве было подписано соглашение, в соответствии с которым первую польскую атомную электростанцию будут строить американские компании Westinghouse и Bechtel. АЭС планируется оснастить реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.