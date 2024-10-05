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В Польше начался скандал из-за американской АЭС рядом с советской - РИА Новости, 05.10.2024
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17:24 05.10.2024 (обновлено: 19:21 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/polsha-1976534465.html
В Польше начался скандал из-за американской АЭС рядом с советской
В Польше начался скандал из-за американской АЭС рядом с советской - РИА Новости, 05.10.2024
В Польше начался скандал из-за американской АЭС рядом с советской
В Польше жители округа Хочево возмутились планами по строительству ядерных реакторов американской энергетической компании Westinghouse в 15 километрах от руин... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T17:24
2024-10-05T19:21
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Польше жители округа Хочево возмутились планами по строительству ядерных реакторов американской энергетической компании Westinghouse в 15 километрах от руин советской станции, сообщает The New York Times.В статье уточняется, что СССР еще 40 лет назад начинал строительство АЭС в данном регионе Польши, но оно было остановлено после развала Союза. Американскую станцию, которая должна стать первой действующей АЭС в Польше, планируется возвести в 15 километрах от советского недостроя, несмотря на протесты местных жителей."Как житель Слайшево, я против этого. Ядерные реакторы можно поставить где-то еще", — заявил изданию избранный глава района Хочево Ярослав Бах, чье мнение поддержали многие жители округа. По мнению ксендза Даниэля Новака, это одно из самых красивых мест в Польше и подобной стройке здесь не место.Помощник министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт заявил The New York Times, что АЭС должна послужить цели США "помочь странам Восточной и Центральной Европы отвязаться от российской энергии".В прошлом году в Варшаве было подписано соглашение, в соответствии с которым первую польскую атомную электростанцию будут строить американские компании Westinghouse и Bechtel. АЭС планируется оснастить реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.
https://ria.ru/20241004/polsha-1976432247.html
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в мире, польша, сша, ссср, westinghouse electric
В мире, Польша, США, СССР, Westinghouse Electric
В Польше начался скандал из-за американской АЭС рядом с советской

NYT: жители Польши возмутились из-за стройки американской АЭС рядом с советской

CC BY 2.5 / Michał Kotas / Недостроенная советская АЭС "Жарновец" в Польше
Недостроенная советская АЭС Жарновец в Польше - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
CC BY 2.5 / Michał Kotas /
Недостроенная советская АЭС "Жарновец" в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Польше жители округа Хочево возмутились планами по строительству ядерных реакторов американской энергетической компании Westinghouse в 15 километрах от руин советской станции, сообщает The New York Times.
В статье уточняется, что СССР еще 40 лет назад начинал строительство АЭС в данном регионе Польши, но оно было остановлено после развала Союза. Американскую станцию, которая должна стать первой действующей АЭС в Польше, планируется возвести в 15 километрах от советского недостроя, несмотря на протесты местных жителей.
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"Как житель Слайшево, я против этого. Ядерные реакторы можно поставить где-то еще", — заявил изданию избранный глава района Хочево Ярослав Бах, чье мнение поддержали многие жители округа. По мнению ксендза Даниэля Новака, это одно из самых красивых мест в Польше и подобной стройке здесь не место.
Помощник министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт заявил The New York Times, что АЭС должна послужить цели США "помочь странам Восточной и Центральной Европы отвязаться от российской энергии".
В прошлом году в Варшаве было подписано соглашение, в соответствии с которым первую польскую атомную электростанцию будут строить американские компании Westinghouse и Bechtel. АЭС планируется оснастить реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.
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