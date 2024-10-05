https://ria.ru/20241005/pedagogi-1976464287.html
Путин призвал создавать условия для профессионального роста педагогов
Путин призвал создавать условия для профессионального роста педагогов - РИА Новости, 05.10.2024
Путин призвал создавать условия для профессионального роста педагогов
Президент России Владимир Путин заявил о важности создания в России условий для профессионального роста педагогов, отметив большую роль конкурсов учительского... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T00:06
2024-10-05T00:06
2024-10-05T00:06
россия
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владимир путин
юнеско
день учителя
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности создания в России условий для профессионального роста педагогов, отметив большую роль конкурсов учительского мастерства. Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Президент в видеообращении отметил, что в России развивается инфраструктура образования и системно обновляются образовательные программы, чтобы "ребята получали знания, востребованные в сегодняшнем динамичном высокотехнологичном мире". "Очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов для максимально широкого применения передовых практик и методик. Здесь все большую роль играют конкурсы учительского мастерства, которые в нашей стране также имеют хорошую давнюю традицию", - сказал Путин в поздравлении учителям. Глава государства также подчеркнул значимость Всероссийского форума классных руководителей, который проходит в Москве. Путин назвал его "значимой площадкой для обмена опытом" и для того, чтобы отметить заслуги наставников. "В том числе благодаря таким конкурсам, проектам мы вновь убеждаемся, как много в нашей стране ярких, талантливых, увлеченных своим делом учителей", - резюмировал президент. Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя. Праздник проходит с 1994 года и посвящен годовщине принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей от 5 октября 1966 года.
https://ria.ru/20241005/pozdravlenie-1976464147.html
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россия, москва, владимир путин, юнеско, день учителя, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, ЮНЕСКО, День учителя, Общество
Путин призвал создавать условия для профессионального роста педагогов
Путин отметил важность создания условий для профессионального роста педагогов
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности создания в России условий для профессионального роста педагогов, отметив большую роль конкурсов учительского мастерства.
Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Президент в видеообращении отметил, что в России развивается инфраструктура образования и системно обновляются образовательные программы, чтобы "ребята получали знания, востребованные в сегодняшнем динамичном высокотехнологичном мире".
"Очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов для максимально широкого применения передовых практик и методик. Здесь все большую роль играют конкурсы учительского мастерства, которые в нашей стране также имеют хорошую давнюю традицию", - сказал Путин в поздравлении учителям.
Глава государства также подчеркнул значимость Всероссийского форума классных руководителей, который проходит в Москве
. Путин назвал его "значимой площадкой для обмена опытом" и для того, чтобы отметить заслуги наставников.
"В том числе благодаря таким конкурсам, проектам мы вновь убеждаемся, как много в нашей стране ярких, талантливых, увлеченных своим делом учителей", - резюмировал президент.
Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя. Праздник проходит с 1994 года и посвящен годовщине принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО
о положении учителей от 5 октября 1966 года.