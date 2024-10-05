https://ria.ru/20241005/pedagogi-1976464287.html

Путин призвал создавать условия для профессионального роста педагогов

Путин призвал создавать условия для профессионального роста педагогов - РИА Новости, 05.10.2024

Путин призвал создавать условия для профессионального роста педагогов

Президент России Владимир Путин заявил о важности создания в России условий для профессионального роста педагогов, отметив большую роль конкурсов учительского... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T00:06

2024-10-05T00:06

2024-10-05T00:06

россия

москва

владимир путин

юнеско

день учителя

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности создания в России условий для профессионального роста педагогов, отметив большую роль конкурсов учительского мастерства. Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Президент в видеообращении отметил, что в России развивается инфраструктура образования и системно обновляются образовательные программы, чтобы "ребята получали знания, востребованные в сегодняшнем динамичном высокотехнологичном мире". "Очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов для максимально широкого применения передовых практик и методик. Здесь все большую роль играют конкурсы учительского мастерства, которые в нашей стране также имеют хорошую давнюю традицию", - сказал Путин в поздравлении учителям. Глава государства также подчеркнул значимость Всероссийского форума классных руководителей, который проходит в Москве. Путин назвал его "значимой площадкой для обмена опытом" и для того, чтобы отметить заслуги наставников. "В том числе благодаря таким конкурсам, проектам мы вновь убеждаемся, как много в нашей стране ярких, талантливых, увлеченных своим делом учителей", - резюмировал президент. Ежегодно 5 октября во всем мире отмечается Всемирный день учителя. Праздник проходит с 1994 года и посвящен годовщине принятия Рекомендации Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО о положении учителей от 5 октября 1966 года.

https://ria.ru/20241005/pozdravlenie-1976464147.html

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россия, москва, владимир путин, юнеско, день учителя, общество