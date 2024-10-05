https://ria.ru/20241005/paporova-1976512398.html
Умерла бывший главный редактор "Союзмультфильма" Папорова
Умерла бывший главный редактор "Союзмультфильма" Папорова - РИА Новости, 05.10.2024
Умерла бывший главный редактор "Союзмультфильма" Папорова
Экс-главный редактор киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Папорова умерла в возрасте 82 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:05
2024-10-05T14:05
2024-10-05T14:05
союзмультфильм
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Экс-главный редактор киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Папорова умерла в возрасте 82 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. "К сожалению, Татьяны Папоровой не стало", - сказала собеседница агентства. Папорова родилась 5 ноября 1941 года. Она окончила филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Была главным редактором "Союзмультфильма" с 2006 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союзмультфильм, мгу имени м. в. ломоносова
Союзмультфильм, МГУ имени М. В. Ломоносова
Умерла бывший главный редактор "Союзмультфильма" Папорова
Экс-главный редактор "Союзмультфильма" Татьяна Папорова умерла в возрасте 82 лет
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Экс-главный редактор киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Папорова умерла в возрасте 82 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
"К сожалению, Татьяны Папоровой не стало", - сказала собеседница агентства.
Папорова родилась 5 ноября 1941 года. Она окончила филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Была главным редактором "Союзмультфильма" с 2006 года.