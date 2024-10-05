https://ria.ru/20241005/paporova-1976512398.html

Умерла бывший главный редактор "Союзмультфильма" Папорова

Умерла бывший главный редактор "Союзмультфильма" Папорова - РИА Новости, 05.10.2024

Умерла бывший главный редактор "Союзмультфильма" Папорова

Экс-главный редактор киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Папорова умерла в возрасте 82 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:05

2024-10-05T14:05

2024-10-05T14:05

союзмультфильм

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Экс-главный редактор киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Папорова умерла в возрасте 82 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии. "К сожалению, Татьяны Папоровой не стало", - сказала собеседница агентства. Папорова родилась 5 ноября 1941 года. Она окончила филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Была главным редактором "Союзмультфильма" с 2006 года.

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

союзмультфильм, мгу имени м. в. ломоносова