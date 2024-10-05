Под Саратовом четырех детей госпитализировали с признаками отравления
В Саратовской области четверо детей отравились лекарствами, проводится проверка
Скорая помощь. Архивное фото
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Четырёх детей госпитализировали в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления, по предварительным данным, лекарствами, проводится проверка, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
"Предварительно установлено, что 4 октября 2024 года в Вольске, находясь в жилом помещении, несовершеннолетние почувствовали недомогание. Им была вызвана скорая медицинская помощь. Пострадавших госпитализировали в лечебное учреждение. По предварительным данным, причиной недомогания стало отравление лекарственными препаратами. Надзорное ведомство даст оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установит причины и условия происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.
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Главк МВД по области в Telegram-канале отмечает, что сообщение о госпитализации детей с признаками отравления поступило в полицию в 19.44 (18.44 мск) пятницы.
"На место происшествия незамедлительно направлены сотрудники полиции. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка", - говорится в сообщении.
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