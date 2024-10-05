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Под Саратовом четырех детей госпитализировали с признаками отравления - РИА Новости, 05.10.2024
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12:09 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/otravlenie-1976500984.html
Под Саратовом четырех детей госпитализировали с признаками отравления
Под Саратовом четырех детей госпитализировали с признаками отравления - РИА Новости, 05.10.2024
Под Саратовом четырех детей госпитализировали с признаками отравления
Четырёх детей госпитализировали в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления, по предварительным данным, лекарствами, проводится проверка,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:09
2024-10-05T12:09
происшествия
здоровье - общество
вольск
саратовская область
саратов
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Четырёх детей госпитализировали в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления, по предварительным данным, лекарствами, проводится проверка, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что 4 октября 2024 года в Вольске, находясь в жилом помещении, несовершеннолетние почувствовали недомогание. Им была вызвана скорая медицинская помощь. Пострадавших госпитализировали в лечебное учреждение. По предварительным данным, причиной недомогания стало отравление лекарственными препаратами. ‍Надзорное ведомство даст оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установит причины и условия происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства. Главк МВД по области в Telegram-канале отмечает, что сообщение о госпитализации детей с признаками отравления поступило в полицию в 19.44 (18.44 мск) пятницы. "На место происшествия незамедлительно направлены сотрудники полиции. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241001/otravlenie-1975779336.html
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происшествия, здоровье - общество, вольск, саратовская область, саратов
Происшествия, Здоровье - Общество, Вольск, Саратовская область, Саратов
Под Саратовом четырех детей госпитализировали с признаками отравления

В Саратовской области четверо детей отравились лекарствами, проводится проверка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Четырёх детей госпитализировали в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления, по предварительным данным, лекарствами, проводится проверка, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
"Предварительно установлено, что 4 октября 2024 года в Вольске, находясь в жилом помещении, несовершеннолетние почувствовали недомогание. Им была вызвана скорая медицинская помощь. Пострадавших госпитализировали в лечебное учреждение. По предварительным данным, причиной недомогания стало отравление лекарственными препаратами. ‍Надзорное ведомство даст оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установит причины и условия происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.
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Главк МВД по области в Telegram-канале отмечает, что сообщение о госпитализации детей с признаками отравления поступило в полицию в 19.44 (18.44 мск) пятницы.
"На место происшествия незамедлительно направлены сотрудники полиции. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка", - говорится в сообщении.
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