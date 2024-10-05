https://ria.ru/20241005/otravlenie-1976500984.html

Под Саратовом четырех детей госпитализировали с признаками отравления

Под Саратовом четырех детей госпитализировали с признаками отравления - РИА Новости, 05.10.2024

Под Саратовом четырех детей госпитализировали с признаками отравления

Четырёх детей госпитализировали в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления, по предварительным данным, лекарствами, проводится проверка,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:09

2024-10-05T12:09

2024-10-05T12:09

происшествия

здоровье - общество

вольск

саратовская область

саратов

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САРАТОВ, 5 окт - РИА Новости. Четырёх детей госпитализировали в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления, по предварительным данным, лекарствами, проводится проверка, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что 4 октября 2024 года в Вольске, находясь в жилом помещении, несовершеннолетние почувствовали недомогание. Им была вызвана скорая медицинская помощь. Пострадавших госпитализировали в лечебное учреждение. По предварительным данным, причиной недомогания стало отравление лекарственными препаратами. ‍Надзорное ведомство даст оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установит причины и условия происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства. Главк МВД по области в Telegram-канале отмечает, что сообщение о госпитализации детей с признаками отравления поступило в полицию в 19.44 (18.44 мск) пятницы. "На место происшествия незамедлительно направлены сотрудники полиции. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241001/otravlenie-1975779336.html

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саратовская область

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, вольск, саратовская область, саратов