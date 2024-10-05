https://ria.ru/20241005/otravlenie-1976490599.html
В Якутии 24 ребенка отравились в школе-интернате
В Якутии 24 ребенка отравились в школе-интернате - РИА Новости, 05.10.2024
В Якутии 24 ребенка отравились в школе-интернате
Пищевое отравление получили 24 ребёнка в школе-интернате в Якутии, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:30
2024-10-05T10:30
2024-10-05T13:03
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЯКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Пищевое отравление получили 24 ребёнка в школе-интернате в Якутии, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального минздрава. В ведомстве отметили, что массовое отравление в селе Петровка Харанского наслега случилось в пятницу. "Министерство здравоохранения Якутии по факту пищевого отравления детей в школе-интернате "Харанский спортивный лицей" сообщает, что вчера, 4 октября, в инфекционное отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ было госпитализировано 24 ребёнка. На амбулаторном лечении находятся трое детей. Состояние детей оценивается стабильным. Проводятся лабораторные исследования и оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в ведомстве. На месте работает комиссия министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Также организована проверка прокуратуры. "На место выехал прокурор района Михаил Слепцов. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания несовершеннолетних, и другим вопросам", - сообщили в надзорном органе.
https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974845475.html
https://ria.ru/20240716/otravlenie-1960056941.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Якутии 24 ребенка отравились в школе-интернате
Прокуратура начала проверку после отравления детей в школе-интернате в Якутии
ЯКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Пищевое отравление получили 24 ребёнка в школе-интернате в Якутии, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
В ведомстве отметили, что массовое отравление в селе Петровка Харанского наслега случилось в пятницу.
"Министерство здравоохранения Якутии по факту пищевого отравления детей в школе-интернате "Харанский спортивный лицей" сообщает, что вчера, 4 октября, в инфекционное отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ было госпитализировано 24 ребёнка. На амбулаторном лечении находятся трое детей. Состояние детей оценивается стабильным. Проводятся лабораторные исследования и оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в ведомстве.
На месте работает комиссия министерства здравоохранения и Роспотребнадзора
. Также организована проверка прокуратуры.
"На место выехал прокурор района Михаил Слепцов. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания несовершеннолетних, и другим вопросам", - сообщили в надзорном органе.