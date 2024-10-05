https://ria.ru/20241005/otravlenie-1976490599.html

В Якутии 24 ребенка отравились в школе-интернате

В Якутии 24 ребенка отравились в школе-интернате - РИА Новости, 05.10.2024

В Якутии 24 ребенка отравились в школе-интернате

Пищевое отравление получили 24 ребёнка в школе-интернате в Якутии, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:30

2024-10-05T10:30

2024-10-05T13:03

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЯКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Пищевое отравление получили 24 ребёнка в школе-интернате в Якутии, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального минздрава. В ведомстве отметили, что массовое отравление в селе Петровка Харанского наслега случилось в пятницу. "Министерство здравоохранения Якутии по факту пищевого отравления детей в школе-интернате "Харанский спортивный лицей" сообщает, что вчера, 4 октября, в инфекционное отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ было госпитализировано 24 ребёнка. На амбулаторном лечении находятся трое детей. Состояние детей оценивается стабильным. Проводятся лабораторные исследования и оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в ведомстве. На месте работает комиссия министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Также организована проверка прокуратуры. "На место выехал прокурор района Михаил Слепцов. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания несовершеннолетних, и другим вопросам", - сообщили в надзорном органе.

https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974845475.html

https://ria.ru/20240716/otravlenie-1960056941.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)