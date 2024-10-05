https://ria.ru/20241005/otravlenie-1976473361.html
В спортивной школе в Якутии отравились дети
В спортивной школе в Якутии отравились дети - РИА Новости, 05.10.2024
В спортивной школе в Якутии отравились дети
Дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии, сообщается на сайте СК России по Республике Саха. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T06:24
2024-10-05T06:24
2024-10-05T12:29
россия
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии, сообщается на сайте СК России по Республике Саха. "Четвертого октября 2024 года в следственные органы СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об ухудшении самочувствия после приема пищи нескольких воспитанников спортивной среднеобразовательной школы Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия). С симптомами пищевого отравления они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается врачебная помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что по данному факту Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) организована процессуальная проверка. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета, оперативные службы и представители профильных ведомств. "В настоящее время следователи СК устанавливают количество пострадавших, состояние их здоровья, проводят иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавило ведомство. Кроме того, как сообщает прокуратура Республики Саха, в ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания несовершеннолетних и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20241001/otravlenie-1975655938.html
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россия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Республика Саха (Якутия), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В спортивной школе в Якутии отравились дети
СК по Республике Саха: в спортшколе Мегино-Кангаласского района отравились дети
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии, сообщается на сайте
СК России по Республике Саха.
"Четвертого октября 2024 года в следственные органы СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об ухудшении самочувствия после приема пищи нескольких воспитанников спортивной среднеобразовательной школы Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия). С симптомами пищевого отравления они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается врачебная помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по данному факту Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) организована процессуальная проверка. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета, оперативные службы и представители профильных ведомств.
"В настоящее время следователи СК устанавливают количество пострадавших, состояние их здоровья, проводят иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавило ведомство.
Кроме того, как сообщает прокуратура Республики Саха, в ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания несовершеннолетних и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.