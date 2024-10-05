https://ria.ru/20241005/otravlenie-1976473361.html

В спортивной школе в Якутии отравились дети

В спортивной школе в Якутии отравились дети - РИА Новости, 05.10.2024

В спортивной школе в Якутии отравились дети

Дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии, сообщается на сайте СК России по Республике Саха. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T06:24

2024-10-05T06:24

2024-10-05T12:29

россия

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии, сообщается на сайте СК России по Республике Саха. "Четвертого октября 2024 года в следственные органы СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об ухудшении самочувствия после приема пищи нескольких воспитанников спортивной среднеобразовательной школы Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия). С симптомами пищевого отравления они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается врачебная помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что по данному факту Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) организована процессуальная проверка. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета, оперативные службы и представители профильных ведомств. "В настоящее время следователи СК устанавливают количество пострадавших, состояние их здоровья, проводят иные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавило ведомство. Кроме того, как сообщает прокуратура Республики Саха, в ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания несовершеннолетних и другим вопросам. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20241001/otravlenie-1975655938.html

https://ria.ru/20240924/analizy-1974396566.html

россия

республика саха (якутия)

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россия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), происшествия