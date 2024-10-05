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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:41 05.10.2024 (обновлено: 01:50 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/odessa-1976466829.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 05.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T01:41
2024-10-05T01:50
специальная военная операция на украине
одесса
харьковская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прозвучал взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Спустя несколько минут телеканал сообщил о повторном взрыве. В Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241003/podpole-1976073031.html
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одесса, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

"Общественное": в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : соцсетиДым над Одессой
Дым над Одессой - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : соцсети
Дым над Одессой. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе прозвучал взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
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Спустя несколько минут телеканал сообщил о повторном взрыве.
В Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаХарьковская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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