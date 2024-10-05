https://ria.ru/20241005/odessa-1976466829.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 05.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T01:41

2024-10-05T01:41

2024-10-05T01:50

специальная военная операция на украине

одесса

харьковская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прозвучал взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Спустя несколько минут телеканал сообщил о повторном взрыве. В Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241003/podpole-1976073031.html

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975409453.html

одесса

харьковская область

россия

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одесса, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире