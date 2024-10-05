https://ria.ru/20241005/oae-1976524049.html

ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью

ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью - РИА Новости, 05.10.2024

ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью

ОАЭ отправили в Ливан первый самолет с гуманитарной помощью с начала нынешнего кризиса, говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T15:49

2024-10-05T15:49

2024-10-05T16:02

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ДУБАЙ, 5 окт - РИА Новости. ОАЭ отправили в Ливан первый самолет с гуманитарной помощью с начала нынешнего кризиса, говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ. "Следуя указаниям его высочества президента ОАЭ оказать народу Ливана срочную гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов, ОАЭ совместно с Всемирной организацией здравоохранения отправили в пятницу в Ливан самолет с 40 тоннами срочной медицинской помощи", - говорится в заявлении. Ранее МИД ОАЭ выступил в поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана и выразил глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий в регионе.

https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оаэ, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году