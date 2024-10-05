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ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью - РИА Новости, 05.10.2024
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15:49 05.10.2024 (обновлено: 16:02 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/oae-1976524049.html
ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью
ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью - РИА Новости, 05.10.2024
ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью
ОАЭ отправили в Ливан первый самолет с гуманитарной помощью с начала нынешнего кризиса, говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:49
2024-10-05T16:02
в мире
оаэ
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДУБАЙ, 5 окт - РИА Новости. ОАЭ отправили в Ливан первый самолет с гуманитарной помощью с начала нынешнего кризиса, говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ. "Следуя указаниям его высочества президента ОАЭ оказать народу Ливана срочную гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов, ОАЭ совместно с Всемирной организацией здравоохранения отправили в пятницу в Ливан самолет с 40 тоннами срочной медицинской помощи", - говорится в заявлении. Ранее МИД ОАЭ выступил в поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана и выразил глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий в регионе.
https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html
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в мире, оаэ, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ОАЭ, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью

ОАЭ отправили в Ливан первый с начала кризиса самолет с гуманитарной помощью

© Фото : UAE Ministry of Foreign AffairsОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью. 5 октября 2024
ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью. 5 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : UAE Ministry of Foreign Affairs
ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью. 5 октября 2024
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ДУБАЙ, 5 окт - РИА Новости. ОАЭ отправили в Ливан первый самолет с гуманитарной помощью с начала нынешнего кризиса, говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ.
«
"Следуя указаниям его высочества президента ОАЭ оказать народу Ливана срочную гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов, ОАЭ совместно с Всемирной организацией здравоохранения отправили в пятницу в Ливан самолет с 40 тоннами срочной медицинской помощи", - говорится в заявлении.
Ранее МИД ОАЭ выступил в поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана и выразил глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий в регионе.
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В миреОАЭЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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