https://ria.ru/20241005/oae-1976524049.html
ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью
ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью - РИА Новости, 05.10.2024
ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью
ОАЭ отправили в Ливан первый самолет с гуманитарной помощью с начала нынешнего кризиса, говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:49
2024-10-05T15:49
2024-10-05T16:02
в мире
оаэ
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976525277_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_7d6056f4edb43a0943bebbb7ce269f9f.jpg
ДУБАЙ, 5 окт - РИА Новости. ОАЭ отправили в Ливан первый самолет с гуманитарной помощью с начала нынешнего кризиса, говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ. "Следуя указаниям его высочества президента ОАЭ оказать народу Ливана срочную гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов, ОАЭ совместно с Всемирной организацией здравоохранения отправили в пятницу в Ливан самолет с 40 тоннами срочной медицинской помощи", - говорится в заявлении. Ранее МИД ОАЭ выступил в поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана и выразил глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий в регионе.
https://ria.ru/20241003/livan-1976105533.html
оаэ
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976525277_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_4d862cec7424a4c30485c7145392e015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ОАЭ, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ОАЭ отправили в Ливан самолет с гуманитарной помощью
ОАЭ отправили в Ливан первый с начала кризиса самолет с гуманитарной помощью