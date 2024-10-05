https://ria.ru/20241005/naryshkin-1976525675.html

Нарышкин отметил прорыв в преподавании истории в российских вузах

Нарышкин отметил прорыв в преподавании истории в российских вузах - РИА Новости, 05.10.2024

Нарышкин отметил прорыв в преподавании истории в российских вузах

В преподавании истории в российских вузах наметился настоящий прорыв, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:04

2024-10-05T16:04

2024-10-05T16:04

общество

россия

тюмень

сергей нарышкин

российское историческое общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В преподавании истории в российских вузах наметился настоящий прорыв, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Национальный форум преподавателей истории, традиционно объединяющий представителей университетов и академических институтов со всей страны, играет важную роль в выработке и обсуждении решений, направленных на развитие системы преподавания истории в высшей школе", - написал Нарышкин в приветствии участникам III Национального форума преподавателей истории в Тюмени. По его словам, во многом благодаря плодотворному сотрудничеству Российского исторического общества и Минобрнауки РФ в последние годы в этой сфере наметился настоящий прорыв. Ежегодное увеличение числа бюджетных мест, выделяемых на подготовку будущих профессиональных историков, как и переход к их более эффективному распределению в региональном разрезе, укрепляют единство историко-культурного пространства страны, отметил Нарышкин. "В свою очередь, успешное внедрение концепции преподавания истории России, разработка нового учебника и организация регулярного повышения квалификации преподавателей позволяют рассчитывать на углубление исторических знаний обучающихся на неисторических специальностях", - добавил он. Настало время уделить внимание качеству освоения учебного материала, отметил Нарышкин. "Одним из инструментов для этого является регулярно проводимый мониторинг исторических знаний, который уже стартовал во многих университетах по всей стране. Рассчитываю, что обсуждение этого и других механизмов "обратной связи", позволяющих объективно оценить эффективность предпринятых нами ранее мер, найдёт достойное отражение в повестке открывшегося сегодня форума", - резюмировал он.

https://ria.ru/20241004/kravtsov-1976330895.html

https://ria.ru/20241003/putin-1976223322.html

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общество, россия, тюмень, сергей нарышкин, российское историческое общество