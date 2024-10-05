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"Народный фронт" передал матери Кадырова знак "Все для победы" - РИА Новости, 05.10.2024
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16:00 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/nagrada-1976525115.html
"Народный фронт" передал матери Кадырова знак "Все для победы"
"Народный фронт" передал матери Кадырова знак "Все для победы" - РИА Новости, 05.10.2024
"Народный фронт" передал матери Кадырова знак "Все для победы"
Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов передал главе Чечни Рамзану Кадырову Нагрудной знак "Народный фронт. Все для победы" для его матери -... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:00
2024-10-05T16:00
общество
россия
владимир путин
общероссийский народный фронт
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов передал главе Чечни Рамзану Кадырову Нагрудной знак "Народный фронт. Все для победы" для его матери - президента регионального общественного Фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой, сообщает корреспондент РИА Новости. Награда присуждена за активную помощь фронту, бойцам и жителям новых регионов России, которую оказывает РОФ. "Наш президент (президент России Владимир Путин - ред.) поручил Народному фронту разработать и утвердить знак "Народный фронт. Все для победы" - это знак отличия, которым награждаются те, кто помогает фронту, помогает нашим бойца, помогает жителям наших новых регионов, нашего пограничья. Мы все знаем, как много ваша мама Аймани Несиевна оказывает помощь, как много делает фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и поэтому, если позволите, я бы передал вам, для вашей мамы, эту награду", - сказал Кузнецов, передавая награду Кадырову .
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общество, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт
Общество, Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт
"Народный фронт" передал матери Кадырова знак "Все для победы"

"Народный фронт" передал матери Кадырова знак "Все для победы" за поддержку СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОНФ
ОНФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов передал главе Чечни Рамзану Кадырову Нагрудной знак "Народный фронт. Все для победы" для его матери - президента регионального общественного Фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой, сообщает корреспондент РИА Новости.
Награда присуждена за активную помощь фронту, бойцам и жителям новых регионов России, которую оказывает РОФ.
"Наш президент (президент России Владимир Путин - ред.) поручил Народному фронту разработать и утвердить знак "Народный фронт. Все для победы" - это знак отличия, которым награждаются те, кто помогает фронту, помогает нашим бойца, помогает жителям наших новых регионов, нашего пограничья. Мы все знаем, как много ваша мама Аймани Несиевна оказывает помощь, как много делает фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и поэтому, если позволите, я бы передал вам, для вашей мамы, эту награду", - сказал Кузнецов, передавая награду Кадырову .
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