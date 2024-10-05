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Экономист рассказала, зачем МВФ рвется в Россию, невзирая на санкции
Экономист рассказала, зачем МВФ рвется в Россию, невзирая на санкции - РИА Новости, 05.10.2024
Экономист рассказала, зачем МВФ рвется в Россию, невзирая на санкции
Решение МВФ отложить консультации с Россией и подготовку обзора ее экономики вовсе не означает, что визит не состоится. Он нужен, в первую очередь, Западу,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T02:17
2024-10-05T02:17
2024-10-05T02:17
экономика
россия
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Решение МВФ отложить консультации с Россией и подготовку обзора ее экономики вовсе не означает, что визит не состоится. Он нужен, в первую очередь, Западу, рассказала агентству "Прайм" Любовь Косинова, аналитик-макроэкономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина.Во-первых, фонд и не прекращал отношений с Россией. Это не в его интересах, ведь наша страна вносит средства в бюджет фонда, является значимым участником международной торговли и финансовой системы. Ее выход нанесет ущерб самому МВФ.Во-вторых, экономисты фонда осознают, какой удар санкции против РФ нанесли по мировой финансовой системе. Теперь нужно восстанавливать доверие.И, наконец, в-третьих, им любопытно посмотреть, как российская экономика в условиях жесточайших санкций растет и развивается. Ведь эти рецепты можно применить и в интересах других участников. Кроме того, опыт расширения использования цифровых валют, который накопился у нашей страны, достоин рассмотрения в условиях глобальных перемен, заключила Косинова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, мвф
Экономист рассказала, зачем МВФ рвется в Россию, невзирая на санкции
Аналитик Косинова: визит МВФ в Россию нужен, в первую очередь, самому Западу
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости.
Решение МВФ отложить консультации с Россией и подготовку обзора ее экономики вовсе не означает, что визит не состоится. Он нужен, в первую очередь, Западу, рассказала агентству "Прайм"
Любовь Косинова, аналитик-макроэкономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина.
Во-первых, фонд и не прекращал отношений с Россией. Это не в его интересах, ведь наша страна вносит средства в бюджет фонда, является значимым участником международной торговли и финансовой системы. Ее выход нанесет ущерб самому МВФ.
Во-вторых, экономисты фонда осознают, какой удар санкции против РФ нанесли по мировой финансовой системе. Теперь нужно восстанавливать доверие.
И, наконец, в-третьих, им любопытно посмотреть, как российская экономика в условиях жесточайших санкций растет и развивается. Ведь эти рецепты можно применить и в интересах других участников. Кроме того, опыт расширения использования цифровых валют, который накопился у нашей страны, достоин рассмотрения в условиях глобальных перемен, заключила Косинова.