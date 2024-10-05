https://ria.ru/20241005/moskva-1976995912.html
Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году
Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 08.10.2024
Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году
Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-05T14:24
2024-10-05T14:24
2024-10-08T15:29
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "По программе капитального ремонта в 2024 году в столице капитально отремонтируют 71 дом с такими архитектурными элементами. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. При восстановительных работах используют современные отечественные материалы и технологии", - говорится в сообщении. Уточняется, что в архитектуре столичных домов есть примечательный и довольно распространенный конструктивный элемент - венчающий карниз. Известно, что он необходим для отведения воды, и в то же время архитекторы и инженеры стараются сделать его гармоничной деталью здания. Венчающие карнизы, расположенные под крышей, часто украшены разнообразными декоративными элементами.
https://ria.ru/20241003/moskva-1976137365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Капремонт в Москве
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"По программе капитального ремонта в 2024 году в столице капитально отремонтируют 71 дом с такими архитектурными элементами. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. При восстановительных работах используют современные отечественные материалы и технологии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в архитектуре столичных домов есть примечательный и довольно распространенный конструктивный элемент - венчающий карниз. Известно, что он необходим для отведения воды, и в то же время архитекторы и инженеры стараются сделать его гармоничной деталью здания. Венчающие карнизы, расположенные под крышей, часто украшены разнообразными декоративными элементами.