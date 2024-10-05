Рейтинг@Mail.ru
Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:24 05.10.2024 (обновлено: 15:29 08.10.2024)
https://ria.ru/20241005/moskva-1976995912.html
Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году
Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 08.10.2024
Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году
Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-05T14:24
2024-10-08T15:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976996539_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_c347e4a5f9dcc79e8c0dfeda670b05ad.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "По программе капитального ремонта в 2024 году в столице капитально отремонтируют 71 дом с такими архитектурными элементами. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. При восстановительных работах используют современные отечественные материалы и технологии", - говорится в сообщении. Уточняется, что в архитектуре столичных домов есть примечательный и довольно распространенный конструктивный элемент - венчающий карниз. Известно, что он необходим для отведения воды, и в то же время архитекторы и инженеры стараются сделать его гармоничной деталью здания. Венчающие карнизы, расположенные под крышей, часто украшены разнообразными декоративными элементами.
https://ria.ru/20241003/moskva-1976137365.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976996539_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_d623b9165323031275ccf270be014a9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Капремонт в Москве

Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году
Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 70 домов с венчающими карнизами капитально отремонтируют в 2024 году в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"По программе капитального ремонта в 2024 году в столице капитально отремонтируют 71 дом с такими архитектурными элементами. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. При восстановительных работах используют современные отечественные материалы и технологии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в архитектуре столичных домов есть примечательный и довольно распространенный конструктивный элемент - венчающий карниз. Известно, что он необходим для отведения воды, и в то же время архитекторы и инженеры стараются сделать его гармоничной деталью здания. Венчающие карнизы, расположенные под крышей, часто украшены разнообразными декоративными элементами.
Автобус едет по выделенной полосе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В Москве планируют развивать беспилотный транспорт
3 октября, 13:07
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала