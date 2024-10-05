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В Москве арестовали двух адвокатов за посредничество в получении взятки - РИА Новости, 05.10.2024
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15:29 05.10.2024 (обновлено: 15:42 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/moskva-1976521759.html
В Москве арестовали двух адвокатов за посредничество в получении взятки
В Москве арестовали двух адвокатов за посредничество в получении взятки - РИА Новости, 05.10.2024
В Москве арестовали двух адвокатов за посредничество в получении взятки
Столичный суд заключил под стражу двух адвокатов за посредничество в получении взятки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:29
2024-10-05T15:42
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Столичный суд заключил под стражу двух адвокатов за посредничество в получении взятки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале. "Постановлениями Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения каждому в виде заключения под стражу в отношении: Шевцова Павла Николаевича и Ушкалова Игоря Александровича на срок до 3 декабря 2024 года. Шевцов и Ушкалов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали двух адвокатов за посредничество в получении взятки

Суд заключил под стражу двух адвокатов за посредничество во взяточничестве

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramПавел Шевцов, обвиняемый в посредничестве в получении взятки
Павел Шевцов, обвиняемый в посредничестве в получении взятки - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Столичный суд заключил под стражу двух адвокатов за посредничество в получении взятки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.
Игорь Ушкалов, обвиняемый в посредничестве в получении взятки
Игорь Ушкалов, обвиняемый в посредничестве в получении взятки - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Игорь Ушкалов, обвиняемый в посредничестве в получении взятки
"Постановлениями Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения каждому в виде заключения под стражу в отношении: Шевцова Павла Николаевича и Ушкалова Игоря Александровича на срок до 3 декабря 2024 года. Шевцов и Ушкалов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении.
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