https://ria.ru/20241005/moskva-1976521759.html

В Москве арестовали двух адвокатов за посредничество в получении взятки

В Москве арестовали двух адвокатов за посредничество в получении взятки - РИА Новости, 05.10.2024

В Москве арестовали двух адвокатов за посредничество в получении взятки

Столичный суд заключил под стражу двух адвокатов за посредничество в получении взятки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T15:29

2024-10-05T15:29

2024-10-05T15:42

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Столичный суд заключил под стражу двух адвокатов за посредничество в получении взятки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале. "Постановлениями Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения каждому в виде заключения под стражу в отношении: Шевцова Павла Николаевича и Ушкалова Игоря Александровича на срок до 3 декабря 2024 года. Шевцов и Ушкалов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении.

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происшествия, москва, россия