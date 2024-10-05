https://ria.ru/20241005/moshennichestvo-1976468075.html

В ГД предупредили об атаках мошенников в Сети под предлогом записи к врачу

В ГД предупредили об атаках мошенников в Сети под предлогом записи к врачу - РИА Новости, 05.10.2024

В ГД предупредили об атаках мошенников в Сети под предлогом записи к врачу

Мошенники атакуют россиян в Telegram под предлогом записи к врачу, основная цель заключается в получении доступа к аккаунтам пользователей на портале... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T02:36

2024-10-05T02:36

2024-10-05T02:36

антон немкин (депутат)

telegram

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967795077_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fcb796da204de9c3ce90c5c44646f180.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Мошенники атакуют россиян в Telegram под предлогом записи к врачу, основная цель заключается в получении доступа к аккаунтам пользователей на портале "Госуслуги", рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Мошенники атакуют россиян в Telegram под предлогом записи к врачу. Их цель – получить доступ к аккаунтам пользователей на портале "Госуслуги", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что сначала аферисты представляются специалистами системы ЕМИАС и предлагают пользователям перейти в специальные чат-боты якобы для записи к врачу. Далее через бот злоумышленники присылают жертве фишинговую ссылку на фейковый портал. Введя там свои данные, пользователь, по сути, сам передает их в руки злоумышленников, добавил Немкин. По словам парламентария, в последнее время мошенники все чаще стали использовать Telegram как платформу для распространения их вредоносных схем, поэтому защита от мошенничества в мессенджере требует внимательности и соблюдения ряда правил безопасности. В первую очередь, не стоит делиться личной информацией с неизвестными пользователями – даже если собеседник кажется вам весьма убедительным, подчеркнул депутат. "Мошенники часто пытаются завоевать доверие, представляясь официальными представителями компаний, благотворительных организаций или даже знакомыми. Никогда не отправляйте через Telegram свои пароли, банковские данные, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию, особенно если её требуют под подозрительным предлогом", - объяснил он. По словам Немкина, не менее важно проверять подлинность контактов и каналов, так как мошенники могут создавать фальшивые аккаунты или каналы, имитирующие официальные страницы известных брендов, компаний или даже государственных учреждений. "Чтобы избежать столкновения с такими аккаунтами, всегда проверяйте их – как минимум, у официальных аккаунтов обычно есть значок верификации (синяя галочка). Если вас направляют на сторонние сайты или требуют совершить платежи, сначала перепроверьте информацию на официальных ресурсах компании", - заключил депутат. Парламентарий также посоветовал пользователям включить двухфакторную аутентификацию в Telegram, чтобы добавить дополнительный уровень защиты при входе в аккаунт, и быть осторожными с подозрительными ссылками и файлами. "Мошенники могут отправлять ссылки на фишинговые сайты или заражённые файлы, которые могут установить вредоносное ПО на ваше устройство. Никогда не переходите по сомнительным ссылкам, полученным от незнакомцев, и не загружайте файлы из ненадёжных источников. Если сомневаетесь в безопасности ссылки, используйте антивирусные программы или сервисы для её проверки", - отметил Немкин.

https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html

https://ria.ru/20240925/kolokoltsy-1974572727.html

https://ria.ru/20240917/peskov-1973151472.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антон немкин (депутат), telegram, госдума рф, общество