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В Молдавии осудили призыв Санду к народу профинансировать ее кампанию - РИА Новости, 05.10.2024
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15:48 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/moldavija-1976523761.html
В Молдавии осудили призыв Санду к народу профинансировать ее кампанию
В Молдавии осудили призыв Санду к народу профинансировать ее кампанию - РИА Новости, 05.10.2024
В Молдавии осудили призыв Санду к народу профинансировать ее кампанию
Лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале осудил призыв Майи Санду к народу Молдавии профинансировать ее избирательную кампанию,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:48
2024-10-05T15:48
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале осудил призыв Майи Санду к народу Молдавии профинансировать ее избирательную кампанию, поскольку, по словам Лунгу, президент и так использует административный ресурс для своего продвижения. "И снова Санду и партия "Действие и солидарность" демонстрируют полное неуважение к народу Молдавии. Сначала президент просила скинуться на борьбу с дезинформацией, а теперь и ее славная партия призывает граждан разбить копилки. И собраться нужно - на финансирование перевыборов преступного режима. Деньги обещают потратить "прозрачно". На печать листовок и плакатов, которые, я уверен, в очередной раз окажутся на помойках", - написал Лунгу. Оппозиционер, ссылаясь на данные наблюдателей, уверяет, что Санду вложила в свою рекламную кампанию больше средств, чем другие кандидаты. И неоднократно нарушала правила, используя административный ресурс. "Неужели члены ПДС окончательно опустошили казну и потратили все западные кредиты? И теперь перешли к откровенным поборам? Или они забыли о том, что за чертой бедности в нашей стране живет уже больше 30% населения?", - вопрошает оппозиционер. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241004/moldaviya-1976336729.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, ион кику, ирина влах, евросоюз, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Ион Кику, Ирина Влах, Евросоюз, Наша партия
В Молдавии осудили призыв Санду к народу профинансировать ее кампанию

Лидер "Шанса" Лунгу осудил призыв Санду профинансировать ее кампанию

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале осудил призыв Майи Санду к народу Молдавии профинансировать ее избирательную кампанию, поскольку, по словам Лунгу, президент и так использует административный ресурс для своего продвижения.
"И снова Санду и партия "Действие и солидарность" демонстрируют полное неуважение к народу Молдавии. Сначала президент просила скинуться на борьбу с дезинформацией, а теперь и ее славная партия призывает граждан разбить копилки. И собраться нужно - на финансирование перевыборов преступного режима. Деньги обещают потратить "прозрачно". На печать листовок и плакатов, которые, я уверен, в очередной раз окажутся на помойках", - написал Лунгу.
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Оппозиционер, ссылаясь на данные наблюдателей, уверяет, что Санду вложила в свою рекламную кампанию больше средств, чем другие кандидаты. И неоднократно нарушала правила, используя административный ресурс.
"Неужели члены ПДС окончательно опустошили казну и потратили все западные кредиты? И теперь перешли к откровенным поборам? Или они забыли о том, что за чертой бедности в нашей стране живет уже больше 30% населения?", - вопрошает оппозиционер.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и и журналист Наталья Морарь.
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