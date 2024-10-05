Кишинев готов покупать газ для Приднестровья в обмен на электроэнергию
Кишинев готов покупать газ для Приднестровья в обмен на электроэнергию с МГРЭС
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Министр энергетики Виктор Парликов заявил, что власти Молдавии рассматривают возможность закупки газа для Приднестровья, чтобы в обмен получать электроэнергию с Молдавской ГРЭС.
В начале сентября глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что предпринимаются все усилия, чтобы сохранить существующие условия поставки газа в Приднестровье. По его словам, газовая промышленность была и остается стратегической отраслью народного хозяйства Приднестровья, жизненно важным ресурсом обеспечения теплом домов и квартир приднестровцев, социальных объектов.
"Мы не исключаем, что мы можем покупать природный газ для Приднестровья, чтобы обеспечивать правобережную часть Республики Молдова электроэнергией", - заявил Парликов в эфире телеканала Jurnal TV.
По его словам, Кишинев предусмотрел варианты защиты своей энергетики в случае прекращения транзита российского газа через Украину.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что договор с РФ о продлении транзита российского газа через Украину, который истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. В свою очередь глава ПМР Вадим Красносельский заверил, что Приднестровье может получить газ, минуя Украину.
В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.