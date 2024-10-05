https://ria.ru/20241005/mishustin-1976485506.html
Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником
Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2024
Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:55
2024-10-05T09:55
2024-10-05T09:55
общество
россия
михаил мишустин
день учителя
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Пятого октября в России отмечается профессиональный праздник педагогов – День учителя. "От всей души поздравляю вас с Днём учителя. Ваша профессия является одной из самых благородных и востребованных. Вы не просто даёте ученикам разносторонние знания и возможность проявить свои способности, но и формируете мировоззрение будущего поколения, прививаете лучшие качества и нравственные принципы, учите быть честными и любить Родину", - сказал Мишустин в своём поздравлении. Он отметил, что развитие и совершенствование отечественной системы образования остаются ключевым приоритетом деятельности правительства, в том числе в законодательной сфере. Большое внимание уделяется строительству и реконструкции школ, модернизации инфраструктуры, обновлению материально-технической базы. Кроме того, проводятся форумы и конференции, повышающие мастерство педагогов, престиж и привлекательность профессии, реализуются крупные проекты, направленные на поддержку учителей, создание комфортных условий труда. "Мы по праву гордимся славными педагогическими традициями и талантливыми, инициативными преподавателями, искренне влюблёнными в свою работу. Ежедневно вы демонстрируете высокую компетентность, творческий подход, активно внедряете инновационные программы и методики", - подчеркнул премьер. Отдельные слова благодарности Мишустин выразил ветеранам российского образования за преданность призванию и опыт, который они передают молодым специалистам.
https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976465362.html
https://ria.ru/20241005/sobjanin-1976485223.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, день учителя
Общество, Россия, Михаил Мишустин, День учителя
Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником
Мишустин: профессия учителя является одной из самых благородных и востребованных
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником.
Пятого октября в России отмечается профессиональный праздник педагогов – День учителя.
"От всей души поздравляю вас с Днём учителя. Ваша профессия является одной из самых благородных и востребованных. Вы не просто даёте ученикам разносторонние знания и возможность проявить свои способности, но и формируете мировоззрение будущего поколения, прививаете лучшие качества и нравственные принципы, учите быть честными и любить Родину", - сказал Мишустин в своём поздравлении.
Он отметил, что развитие и совершенствование отечественной системы образования остаются ключевым приоритетом деятельности правительства, в том числе в законодательной сфере. Большое внимание уделяется строительству и реконструкции школ, модернизации инфраструктуры, обновлению материально-технической базы. Кроме того, проводятся форумы и конференции, повышающие мастерство педагогов, престиж и привлекательность профессии, реализуются крупные проекты, направленные на поддержку учителей, создание комфортных условий труда.
"Мы по праву гордимся славными педагогическими традициями и талантливыми, инициативными преподавателями, искренне влюблёнными в свою работу. Ежедневно вы демонстрируете высокую компетентность, творческий подход, активно внедряете инновационные программы и методики", - подчеркнул премьер.
Отдельные слова благодарности Мишустин выразил ветеранам российского образования за преданность призванию и опыт, который они передают молодым специалистам.