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Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2024
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09:55 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/mishustin-1976485506.html
Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником
Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2024
Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:55
2024-10-05T09:55
общество
россия
михаил мишустин
день учителя
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Пятого октября в России отмечается профессиональный праздник педагогов – День учителя. "От всей души поздравляю вас с Днём учителя. Ваша профессия является одной из самых благородных и востребованных. Вы не просто даёте ученикам разносторонние знания и возможность проявить свои способности, но и формируете мировоззрение будущего поколения, прививаете лучшие качества и нравственные принципы, учите быть честными и любить Родину", - сказал Мишустин в своём поздравлении. Он отметил, что развитие и совершенствование отечественной системы образования остаются ключевым приоритетом деятельности правительства, в том числе в законодательной сфере. Большое внимание уделяется строительству и реконструкции школ, модернизации инфраструктуры, обновлению материально-технической базы. Кроме того, проводятся форумы и конференции, повышающие мастерство педагогов, престиж и привлекательность профессии, реализуются крупные проекты, направленные на поддержку учителей, создание комфортных условий труда. "Мы по праву гордимся славными педагогическими традициями и талантливыми, инициативными преподавателями, искренне влюблёнными в свою работу. Ежедневно вы демонстрируете высокую компетентность, творческий подход, активно внедряете инновационные программы и методики", - подчеркнул премьер. Отдельные слова благодарности Мишустин выразил ветеранам российского образования за преданность призванию и опыт, который они передают молодым специалистам.
https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976465362.html
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общество, россия, михаил мишустин, день учителя
Общество, Россия, Михаил Мишустин, День учителя
Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником

Мишустин: профессия учителя является одной из самых благородных и востребованных

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником.
Пятого октября в России отмечается профессиональный праздник педагогов – День учителя.
Российский флаг на школьной доске - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В России отмечают День учителя
Вчера, 00:27
"От всей души поздравляю вас с Днём учителя. Ваша профессия является одной из самых благородных и востребованных. Вы не просто даёте ученикам разносторонние знания и возможность проявить свои способности, но и формируете мировоззрение будущего поколения, прививаете лучшие качества и нравственные принципы, учите быть честными и любить Родину", - сказал Мишустин в своём поздравлении.
Он отметил, что развитие и совершенствование отечественной системы образования остаются ключевым приоритетом деятельности правительства, в том числе в законодательной сфере. Большое внимание уделяется строительству и реконструкции школ, модернизации инфраструктуры, обновлению материально-технической базы. Кроме того, проводятся форумы и конференции, повышающие мастерство педагогов, престиж и привлекательность профессии, реализуются крупные проекты, направленные на поддержку учителей, создание комфортных условий труда.
"Мы по праву гордимся славными педагогическими традициями и талантливыми, инициативными преподавателями, искренне влюблёнными в свою работу. Ежедневно вы демонстрируете высокую компетентность, творческий подход, активно внедряете инновационные программы и методики", - подчеркнул премьер.
Отдельные слова благодарности Мишустин выразил ветеранам российского образования за преданность призванию и опыт, который они передают молодым специалистам.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя
Вчера, 09:52
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинДень учителя
 
 
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