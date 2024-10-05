https://ria.ru/20241005/mishustin-1976485506.html

Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником

Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2024

Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T09:55

2024-10-05T09:55

2024-10-05T09:55

общество

россия

михаил мишустин

день учителя

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Пятого октября в России отмечается профессиональный праздник педагогов – День учителя. "От всей души поздравляю вас с Днём учителя. Ваша профессия является одной из самых благородных и востребованных. Вы не просто даёте ученикам разносторонние знания и возможность проявить свои способности, но и формируете мировоззрение будущего поколения, прививаете лучшие качества и нравственные принципы, учите быть честными и любить Родину", - сказал Мишустин в своём поздравлении. Он отметил, что развитие и совершенствование отечественной системы образования остаются ключевым приоритетом деятельности правительства, в том числе в законодательной сфере. Большое внимание уделяется строительству и реконструкции школ, модернизации инфраструктуры, обновлению материально-технической базы. Кроме того, проводятся форумы и конференции, повышающие мастерство педагогов, престиж и привлекательность профессии, реализуются крупные проекты, направленные на поддержку учителей, создание комфортных условий труда. "Мы по праву гордимся славными педагогическими традициями и талантливыми, инициативными преподавателями, искренне влюблёнными в свою работу. Ежедневно вы демонстрируете высокую компетентность, творческий подход, активно внедряете инновационные программы и методики", - подчеркнул премьер. Отдельные слова благодарности Мишустин выразил ветеранам российского образования за преданность призванию и опыт, который они передают молодым специалистам.

https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976465362.html

https://ria.ru/20241005/sobjanin-1976485223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, день учителя