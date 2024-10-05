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"Обречена". В США сделали неожиданное заявление о России и Украине - РИА Новости, 05.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:04 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/mirshaymer-1976518718.html
"Обречена". В США сделали неожиданное заявление о России и Украине
"Обречена". В США сделали неожиданное заявление о России и Украине - РИА Новости, 05.10.2024
"Обречена". В США сделали неожиданное заявление о России и Украине
Практически все западные политики уже пришли к выводу, что военная поддержка Украины обречена на провал, но пока не готовы объявить об этом публично, заявил... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:04
2024-10-05T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джон миршаймер
гленн гринвальд
владимир путин
нато
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Практически все западные политики уже пришли к выводу, что военная поддержка Украины обречена на провал, но пока не готовы объявить об этом публично, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью журналисту Гленну Гринвальду."Практически все западные политики понимают, что Украина обречена. Но я думаю, что пока очень немногие готовы публично об этом высказаться. И когда они говорят о мирном договоре, то всегда подразумевают какое-нибудь соглашение, которое заставит Россию, по сути, капитулировать и отказаться от присоединенных территорий, пойдя навстречу Украине. Проблема в том, что этого не произойдет", — отметил он.По мнению профессора, внешняя политика США и НАТО давно убедила страны вроде России или Ирана в том, что перед Вашингтоном нельзя демонстрировать слабость или уступчивость."Я думаю, Россия и Иран уже поняли, что нельзя идти на уступки Соединенным Штатам. Есть только один способ иметь дело с Соединенными Штатами — вести с ними жесткую игру с самого начала. Если вы проявите хоть какие-то признаки слабости, то американцы обязательно воспользуются этим", — резюмировал Миршаймер.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976513943.html
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в мире, россия, украина, джон миршаймер, гленн гринвальд, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джон Миршаймер, Гленн Гринвальд, Владимир Путин, НАТО
"Обречена". В США сделали неожиданное заявление о России и Украине

Миршаймер: практически все западные политики смирились с поражением Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военные грузят танк Т-64 на брошенной военной базе Вооруженных сил Украины
Российские военные грузят танк Т-64 на брошенной военной базе Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные грузят танк Т-64 на брошенной военной базе Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Практически все западные политики уже пришли к выводу, что военная поддержка Украины обречена на провал, но пока не готовы объявить об этом публично, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью журналисту Гленну Гринвальду.
"Практически все западные политики понимают, что Украина обречена. Но я думаю, что пока очень немногие готовы публично об этом высказаться. И когда они говорят о мирном договоре, то всегда подразумевают какое-нибудь соглашение, которое заставит Россию, по сути, капитулировать и отказаться от присоединенных территорий, пойдя навстречу Украине. Проблема в том, что этого не произойдет", — отметил он.
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По мнению профессора, внешняя политика США и НАТО давно убедила страны вроде России или Ирана в том, что перед Вашингтоном нельзя демонстрировать слабость или уступчивость.
"Я думаю, Россия и Иран уже поняли, что нельзя идти на уступки Соединенным Штатам. Есть только один способ иметь дело с Соединенными Штатами — вести с ними жесткую игру с самого начала. Если вы проявите хоть какие-то признаки слабости, то американцы обязательно воспользуются этим", — резюмировал Миршаймер.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДжон МиршаймерГленн ГринвальдВладимир ПутинНАТО
 
 
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