"Обречена". В США сделали неожиданное заявление о России и Украине
Миршаймер: практически все западные политики смирились с поражением Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военные грузят танк Т-64 на брошенной военной базе Вооруженных сил Украины
Российские военные грузят танк Т-64 на брошенной военной базе Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Практически все западные политики уже пришли к выводу, что военная поддержка Украины обречена на провал, но пока не готовы объявить об этом публично, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью журналисту Гленну Гринвальду.
"Практически все западные политики понимают, что Украина обречена. Но я думаю, что пока очень немногие готовы публично об этом высказаться. И когда они говорят о мирном договоре, то всегда подразумевают какое-нибудь соглашение, которое заставит Россию, по сути, капитулировать и отказаться от присоединенных территорий, пойдя навстречу Украине. Проблема в том, что этого не произойдет", — отметил он.
"Я думаю, Россия и Иран уже поняли, что нельзя идти на уступки Соединенным Штатам. Есть только один способ иметь дело с Соединенными Штатами — вести с ними жесткую игру с самого начала. Если вы проявите хоть какие-то признаки слабости, то американцы обязательно воспользуются этим", — резюмировал Миршаймер.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.