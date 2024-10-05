https://ria.ru/20241005/minoborony-1976501360.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.10.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и две гаубицы производства США и Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:11

2024-10-05T12:11

2024-10-05T12:18

специальная военная операция на украине

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безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и две гаубицы производства США и Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Добровольное, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области", - говорится в сообщении.Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975962841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, сша, франция, вооруженные силы украины