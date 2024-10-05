https://ria.ru/20241005/minoborony-1976501360.html
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.10.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и две гаубицы производства США и Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:11
2024-10-05T12:11
2024-10-05T12:18
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
сша
франция
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975675717_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_9dd634a9fbe493305dcbfe670149367e.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и две гаубицы производства США и Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Добровольное, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области", - говорится в сообщении.Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975962841.html
россия
сша
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975675717_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_71d760d2a38e9844907e3b44d19e8a43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, сша, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, США, Франция, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 110 военных ВСУ