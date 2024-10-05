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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.10.2024
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12:11 05.10.2024 (обновлено: 12:18 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/minoborony-1976501360.html
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.10.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и две гаубицы производства США и Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:11
2024-10-05T12:18
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
сша
франция
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и две гаубицы производства США и Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Добровольное, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области", - говорится в сообщении.Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975962841.html
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россия, безопасность, сша, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, США, Франция, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 110 военных ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и две гаубицы производства США и Франции в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Добровольное, Золотая Нива Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСШАФранцияВооруженные силы Украины
 
 
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