https://ria.ru/20241005/mikhaylov-1976126590.html

Биография Александра Михайлова

Биография Александра Михайлова - РИА Новости, 05.10.2024

Биография Александра Михайлова

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Яковлевич Михайлов родился 5 октября 1944 года в поселке Цугульский Дацан Читинской области (ныне... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T01:22

2024-10-05T01:22

2024-10-05T01:22

справки

александр михайлов (актер)

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Актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Яковлевич Михайлов родился 5 октября 1944 года в поселке Цугульский Дацан Читинской области (ныне Забайкальский край).После седьмого класса, по настоянию Александра, его семья переехала во Владивосток, где юноша хотел поступать в мореходное училище. Не достигнув необходимого для мореходки возраста, он поступил в ремесленное училище (1959-1961) и получил специальность слесаря.В 1961-1963 годах работал на рыболовецких судах, был учеником моториста на дизель-электроходе "Ярославль", затем работал на дизель-электроходе "Курган". Два года ходил по Охотскому, Берингову, Японскому морям, был на Аляске, в Бристольском заливе.Позже трудился на заводе электромехаником, затем – на швейной фабрике. Познакомившись со студентами Дальневосточного университета, Михайлов стал принимать участие в спектаклях студенческого театра миниатюр.В 1965 году Александр Михайлов поступил на театральный факультет Дальневосточного института искусств.В 1969 году, по окончании института, играл в Приморском краевом драматическом театре имени Горького во Владивостоке, где дебютировал в роли Раскольникова в спектакле "Преступление и наказание" по Федору Достоевскому.В 1970-1980 годах Михайлов работал в Саратовском академическом театре драмы. Играл Князя Мышкина в "Идиоте" Достоевского, Вершинина в "Трех сестрах" Антона Чехова, Шаманова в постановке "Прошлым летом в Чулимске" Александра Вампилова и др.В 1980-1985 годах – артист московского театра имени Ермоловой. Исполнял роли Астрова в "Дяде Ване" Чехова, Колычева в "Василисе Мелентьевой" Александра Островского, Гектора в "Доме, где разбиваются сердца" Бернарда Шоу, Ермакова в спектакле "Батальоны просят огня" Юрия Бондарева и другие.В 1985-2006 годах работал в труппе Государственного академического Малого театра. В театре актер играл роли Иоанна Грозного в постановке "Царь Иоанн Грозный" Алексея Толстого, Дорна в "Чайке" и Астрова в "Дяде Ване" Антона Чехова, Джеймса в пьесе "Долгий день уходит в ночь" Юджина О'Нила, Вайнера в спектакле "И Аз воздам" Сергея Кузнецова и другие.В последние годы Александр Михайлов играет в антрепризных спектаклях.На киноэкране дебютировал в главной роли бригадира сварщиков Алексея Углова в фильме "Это сильнее меня" (1973), после чего обаятельного и фактурного актера стали приглашать в основном на главные и положительные роли. Наиболее заметной из ранних экранных работ Михайлова стал деревенский шофер Федор в фильме "Приезжая"(1977). После этого фильма Александр Михайлов вошел в разряд самых снимаемых актеров советского кино.Сыграв знаменитого шахматиста Алехина в фильме "Белый снег России" (1980), Михайлов заявил о себе в кино как серьезный драматический актер. Зрительский успех артисту принесла роль Павла Зубова в картине "Мужики!" (1981). Он был назван лучшим актером 1982 года по результатам опроса журнала "Советский экран".В 1982-1990 годах он сыграл в порядка двух десятках картин. Среди них – "Бешеные деньги" (1981) и "Победа" (1984) Евгения Матвеева, "Фронт в тылу врага" (1981) Игоря Гостева, "Карнавал" (1981) Татьяны Лиозновой, "Признать виновным" (1983) Игоря Вознесенского, "Одиноким предоставляется общежитие" (1983) Самсона Самсонова, "Мы веселы, счастливы, талантливы" (1986) Александра Сурина.Наиболее заметной среди киноработ этих лет стала острохарактерная роль Васи Кузякина в комедии "Любовь и голуби" (1984) Владимира Меньшова, которую Михайлов играл в ранее не свойственной ему условной, почти гротесковой манере.В 1986 году Александр Михайлов был признан советскими зрителями актером года за роль Павла Шорохова в криминальной мелодраме "Змеелов" (1985) Вадима Дербенева.Одной из самых интересных экранных работ актера стала драматичная, эпическая по масштабу роль Флягина в картине "Очарованный странник" по роману Николая Лескова (1990).В 1990-2000-х годах Александр Михайлов снимался в фильмах "Вербовщик" (1991), "Вопреки всему" (1993), "В Париже" (1997), "Казус Белли" (Casus Belli, 2002), "Благословите женщину" (2003) и др., в главных ролях в сериалах "Веревка из песка" (2005), "Есенин" (2005), "Одна любовь души моей" (2007).В последние годы актер сыграл главные роли в фильмах "Китайская бабушка" (2009), "Разжалованный" (2009), "Родная кровиночка" (2013), сериалах "Круиз" (2009), "Манна небесная" (2011), "Две зимы и три лета" (2013), "Сто дней свободы" (2018), "Стенограмма судьбы" (2021), "Озеро детства" (2023) и др.В 1992 году артист попробовал себя в кинорежиссуре, сняв фильм "Только не уходи...", посвященный теме СПИДа.Александр Михайлов озвучил персонажа Серафима Саровского в анимационном фильме "Необыкновенное путешествие Серафимы" (2015).В 1997 году дебютировал как певец, составив концертную программу из русских и казачьих песен.Александр Михайлов работал на телевидении, был ведущим программы "Хорошие песни" на канале "ТВ Центр" (совместно с Элеонорой Филиной).В настоящее время Александр Михайлов преподает во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова. Профессор, руководитель актерской мастерской.Является президентом Забайкальского международного кинофестиваля.Народный артист РСФСР (1992).Лауреат премии Ленинского комсомола (1981), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1983).Награжден орденами Почета (1999), "За заслуги перед Отечеством" IV (2004) и III (2019) степеней.Актер был удостоен приза за лучшую мужскую роль на МКФ славянских и православных народов "Золотой Витязь" (1992), специального приза жюри российского кинофестиваля "Литература и кино" в Гатчине (1997), приза "За личный вклад в искусство кино и театра приз "9288 километров" Международного кинофестиваля стран АТР во Владивостоке (2003). В 2007 году он получил специальный приз президента Белоруссии "За сохранение и развитие духовности в киноискусстве" на МКФ "Золотой Витязь".Александр Михайлов женат вторым браком. У актера четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр михайлов (актер)