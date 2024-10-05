https://ria.ru/20241005/malayziya-1976526587.html
Премьер Малайзии высказался о вступлении в БРИКС
Премьер Малайзии высказался о вступлении в БРИКС - РИА Новости, 05.10.2024
Премьер Малайзии высказался о вступлении в БРИКС
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил в интервью телеканалу CNBC, что Куала-Лумпур имеет право независимо принимать решение о взаимодействии со всеми... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T16:15
2024-10-05T16:15
2024-10-05T16:15
малайзия
казань
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил в интервью телеканалу CNBC, что Куала-Лумпур имеет право независимо принимать решение о взаимодействии со всеми глобальными партнерами, включая Россию. Анвар Ибрагим подчеркнул право Малайзии взаимодействовать с различными глобальными партнерами, включая Россию, сохраняя при этом сбалансированную позицию по международным вопросам. "Страны не должны диктовать другим, что для них лучше… Как торговая страна, Малайзия приветствует инвестиции со всего мира", - отметил премьер. Отвечая на вопрос о намерении Малайзии присоединиться к БРИКС и о ее крепнущих связях с Россией, Анвар Ибрагим напомнил, что недавно встречался с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке. "Я отправился во Владивосток, чтобы выразить нашу заинтересованность в том, чтобы стать частью БРИКС и продолжить торговлю и инвестиции в областях, которые не являются спорными. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого делать", - пояснил политик. Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС в июле 2024 года. Ранее офис Анвара Ибрагима подтвердил РИА Новости, что премьер-министр Малайзии примет участие в саммите БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html
https://ria.ru/20240624/malayziya-1954962700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, казань, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин, брикс, в мире
Малайзия, Казань, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин, БРИКС, В мире
Премьер Малайзии высказался о вступлении в БРИКС
Премьер Малайзии: Куала-Лумпур имеет право работать с глобальными партнерами
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил в интервью телеканалу CNBC
, что Куала-Лумпур имеет право независимо принимать решение о взаимодействии со всеми глобальными партнерами, включая Россию.
Анвар Ибрагим подчеркнул право Малайзии взаимодействовать с различными глобальными партнерами, включая Россию, сохраняя при этом сбалансированную позицию по международным вопросам.
"Страны не должны диктовать другим, что для них лучше… Как торговая страна, Малайзия приветствует инвестиции со всего мира", - отметил премьер.
Отвечая на вопрос о намерении Малайзии присоединиться к БРИКС и о ее крепнущих связях с Россией, Анвар Ибрагим напомнил, что недавно встречался с президентом России Владимиром Путиным
во Владивостоке.
"Я отправился во Владивосток, чтобы выразить нашу заинтересованность в том, чтобы стать частью БРИКС и продолжить торговлю и инвестиции в областях, которые не являются спорными. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого делать", - пояснил политик.
Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС в июле 2024 года.
Ранее офис Анвара Ибрагима подтвердил РИА Новости, что премьер-министр Малайзии примет участие в саммите БРИКС
в Казани
.