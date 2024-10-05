Рейтинг@Mail.ru
На пропалестинских акциях в Лондоне задержали 17 человек - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/london-1976564883.html
На пропалестинских акциях в Лондоне задержали 17 человек
На пропалестинских акциях в Лондоне задержали 17 человек - РИА Новости, 05.10.2024
На пропалестинских акциях в Лондоне задержали 17 человек
Полиция Лондона сообщила, что задержала 17 человек на демонстрациях в поддержку Палестины. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T22:44
2024-10-05T22:44
в мире
израиль
лондон
палестина
хамас
оон
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572887047_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_0eaeb11b4d074fcbf6a6da8de501703f.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила, что задержала 17 человек на демонстрациях в поддержку Палестины. Телеканал ITV сообщал в субботу, что тысячи человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в преддверии годовщины эскалации ситуации на Ближнем Востоке. "Общее число задержаний на сегодняшних протестах составляет 17", - сообщает полиция на своей странице в соцсети X. Как отмечается, три человека были задержаны за нападение на сотрудника экстренных служб, двое - за "поддержку запрещенной организации", трое - за "обычное нападение", девять - за различные нарушения общественного порядка (четверо из них - с отягчающими обстоятельствами на расовой почве). Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241005/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241005/london-1976536004.html
израиль
лондон
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572887047_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9094f14af201f71528677c6a6ba3fb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, лондон, палестина, хамас, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Лондон, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
На пропалестинских акциях в Лондоне задержали 17 человек

Полиция Лондона задержала 17 человек на демонстрациях в поддержку Палестины

© РИА Новости / Густаво Вальенте | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции протеста в Лондоне
Сотрудники полиции во время акции протеста в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции во время акции протеста в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила, что задержала 17 человек на демонстрациях в поддержку Палестины.
Телеканал ITV сообщал в субботу, что тысячи человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в преддверии годовщины эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
«
"Общее число задержаний на сегодняшних протестах составляет 17", - сообщает полиция на своей странице в соцсети X.
Как отмечается, три человека были задержаны за нападение на сотрудника экстренных служб, двое - за "поддержку запрещенной организации", трое - за "обычное нападение", девять - за различные нарушения общественного порядка (четверо из них - с отягчающими обстоятельствами на расовой почве).
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Демонстрация в поддержку Палестины в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В Лондоне тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку Палестины
Вчера, 17:38
 
В миреИзраильЛондонПалестинаХАМАСООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала