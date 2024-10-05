https://ria.ru/20241005/london-1976564883.html

На пропалестинских акциях в Лондоне задержали 17 человек

На пропалестинских акциях в Лондоне задержали 17 человек - РИА Новости, 05.10.2024

На пропалестинских акциях в Лондоне задержали 17 человек

Полиция Лондона сообщила, что задержала 17 человек на демонстрациях в поддержку Палестины. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T22:44

2024-10-05T22:44

2024-10-05T22:44

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила, что задержала 17 человек на демонстрациях в поддержку Палестины. Телеканал ITV сообщал в субботу, что тысячи человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в преддверии годовщины эскалации ситуации на Ближнем Востоке. "Общее число задержаний на сегодняшних протестах составляет 17", - сообщает полиция на своей странице в соцсети X. Как отмечается, три человека были задержаны за нападение на сотрудника экстренных служб, двое - за "поддержку запрещенной организации", трое - за "обычное нападение", девять - за различные нарушения общественного порядка (четверо из них - с отягчающими обстоятельствами на расовой почве). Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241005/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241005/london-1976536004.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, лондон, палестина, хамас, оон, обострение ситуации между ираном и израилем