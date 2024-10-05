На пропалестинских акциях в Лондоне задержали 17 человек
Полиция Лондона задержала 17 человек на демонстрациях в поддержку Палестины
© РИА Новости / Густаво Вальенте | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции протеста в Лондоне
Сотрудники полиции во время акции протеста в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Полиция Лондона сообщила, что задержала 17 человек на демонстрациях в поддержку Палестины.
Телеканал ITV сообщал в субботу, что тысячи человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в преддверии годовщины эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
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"Общее число задержаний на сегодняшних протестах составляет 17", - сообщает полиция на своей странице в соцсети X.
Как отмечается, три человека были задержаны за нападение на сотрудника экстренных служб, двое - за "поддержку запрещенной организации", трое - за "обычное нападение", девять - за различные нарушения общественного порядка (четверо из них - с отягчающими обстоятельствами на расовой почве).
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.