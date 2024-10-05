В Лондоне установили табличку в память о салате, пережившем Трасс
У магазина в Англии, где купили салат, "переживший" Трасс, установили табличку
Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Неизвестные установили фальшивую мемориальную табличку на стене супермаркета в Лондоне, где был куплен салат-латук, "переживший" премьерство Лиз Трасс, сообщила газета Guardian.
В октябре 2022 года британские букмекеры предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, за которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После этого под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".
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"Фальшивая синяя табличка была установлена возле супермаркета Tesco в (лондонском районе) Уолтемстоу в память о том, что салат-латук, прославившийся тем, что пережил премьерство Лиз Трасс, был куплен здесь", - говорится в статье.
Мемориальные таблички синего цвета начали устанавливать в Лондоне с XIX века на зданиях, связанных с известными личностями или событиями.
"Салат-латук, приобретённый здесь в сентябре 2022 года, продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс (49 дней)", - гласит табличка на супермаркете.
Лиз Трасс заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года. Она пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии. Трасс приняла решение об отставке на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.