https://ria.ru/20241005/london-1976500027.html

В Лондоне установили табличку в память о салате, пережившем Трасс

В Лондоне установили табличку в память о салате, пережившем Трасс - РИА Новости, 05.10.2024

В Лондоне установили табличку в память о салате, пережившем Трасс

Неизвестные установили фальшивую мемориальную табличку на стене супермаркета в Лондоне, где был куплен салат-латук, "переживший" премьерство Лиз Трасс, сообщила РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:02

2024-10-05T12:02

2024-10-05T12:02

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Неизвестные установили фальшивую мемориальную табличку на стене супермаркета в Лондоне, где был куплен салат-латук, "переживший" премьерство Лиз Трасс, сообщила газета Guardian. В октябре 2022 года британские букмекеры предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, за которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После этого под видео появилась подпись "салат пережил Трасс". "Фальшивая синяя табличка была установлена возле супермаркета Tesco в (лондонском районе) Уолтемстоу в память о том, что салат-латук, прославившийся тем, что пережил премьерство Лиз Трасс, был куплен здесь", - говорится в статье. Мемориальные таблички синего цвета начали устанавливать в Лондоне с XIX века на зданиях, связанных с известными личностями или событиями. "Салат-латук, приобретённый здесь в сентябре 2022 года, продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс (49 дней)", - гласит табличка на супермаркете. Лиз Трасс заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года. Она пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии. Трасс приняла решение об отставке на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.

https://ria.ru/20240311/memorial-1932378602.html

https://ria.ru/20240912/mvd-1972313508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лондон, великобритания, лиз трасс, tesco