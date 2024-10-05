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ЦАХАЛ заявила, что уничтожила штаб "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила штаб "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила штаб "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по бойцам шиитского движения "Хезболлах", которые действовали в штабе, расположенном в здании мечети РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:57
2024-10-05T10:57
2024-10-05T10:57
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по бойцам шиитского движения "Хезболлах", которые действовали в штабе, расположенном в здании мечети рядом с больницей "Салах-Гандур" на юге Ливана. "Ночью силы ЦАХАЛ нанесли удар по террористам "Хезболлах", действовавшим в командном центре, который располагался в мечети, прилегающей к больнице "Салах-Гандур" на юге Ливана", - сообщила в субботу пресс-служба армии. В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. По утверждению армии, командный центр использовался "Хезболлах" для планирования и осуществления террористических атак против Израиля. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html
https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976124724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила штаб "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявила, что уничтожила штаб "Хезболлы" в мечети на юге Ливана
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по бойцам шиитского движения "Хезболлах", которые действовали в штабе, расположенном в здании мечети рядом с больницей "Салах-Гандур" на юге Ливана.
"Ночью силы ЦАХАЛ нанесли удар по террористам "Хезболлах", действовавшим в командном центре, который располагался в мечети, прилегающей к больнице "Салах-Гандур" на юге Ливана", - сообщила в субботу пресс-служба армии.
В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
По утверждению армии, командный центр использовался "Хезболлах" для планирования и осуществления террористических атак против Израиля
.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
.