https://ria.ru/20241005/livan-1976492701.html

ЦАХАЛ заявила, что уничтожила штаб "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявила, что уничтожила штаб "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024

ЦАХАЛ заявила, что уничтожила штаб "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по бойцам шиитского движения "Хезболлах", которые действовали в штабе, расположенном в здании мечети РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:57

2024-10-05T10:57

2024-10-05T10:57

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по бойцам шиитского движения "Хезболлах", которые действовали в штабе, расположенном в здании мечети рядом с больницей "Салах-Гандур" на юге Ливана. "Ночью силы ЦАХАЛ нанесли удар по террористам "Хезболлах", действовавшим в командном центре, который располагался в мечети, прилегающей к больнице "Салах-Гандур" на юге Ливана", - сообщила в субботу пресс-служба армии. В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. По утверждению армии, командный центр использовался "Хезболлах" для планирования и осуществления террористических атак против Израиля. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024