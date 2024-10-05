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СМИ: при ударе ЦАХАЛ в Ливане погиб один из командиров военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 05.10.2024
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06:04 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/livan-1976472620.html
СМИ: при ударе ЦАХАЛ в Ливане погиб один из командиров военного крыла ХАМАС
СМИ: при ударе ЦАХАЛ в Ливане погиб один из командиров военного крыла ХАМАС - РИА Новости, 05.10.2024
СМИ: при ударе ЦАХАЛ в Ливане погиб один из командиров военного крыла ХАМАС
Один из командиров бригад "Аль-Кассам" (военного крыла палестинского движения ХАМАС) Саид Аталла погиб вместе с семьей в результате удара израильского... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T06:04
2024-10-05T06:04
израиль
триполи
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Один из командиров бригад "Аль-Кассам" (военного крыла палестинского движения ХАМАС) Саид Аталла погиб вместе с семьей в результате удара израильского беспилотника по квартире в лагере палестинских беженцев Беддауи в окрестностях ливанского Триполи, передает палестинское агентство Shehab. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что в результате удара израильского БПЛА по лагерю беженцев погибли по меньшей мере четыре человека. "Движение ХАМАС оплакивает командира бригад "Аль-Кассам" Саида Аталлу и трех членов его семьи, (погибших - ред.) при обстреле его жилища в лагере палестинских беженцев Беддауи в Триполи на севере Ливана", - говорится в сообщении агентства. Само движение пока что не выпускало официального заявления по случаю гибели Аталлы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241004/livan-1976456929.html
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израиль
триполи
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израиль, триполи, рафах (провинция), хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Триполи, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
СМИ: при ударе ЦАХАЛ в Ливане погиб один из командиров военного крыла ХАМАС

Shehab: при ударе ЦАХАЛ в Ливане погиб командир военного крыла ХАМАС Аталла

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута
Дым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте удара в районе Шувайфет в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Один из командиров бригад "Аль-Кассам" (военного крыла палестинского движения ХАМАС) Саид Аталла погиб вместе с семьей в результате удара израильского беспилотника по квартире в лагере палестинских беженцев Беддауи в окрестностях ливанского Триполи, передает палестинское агентство Shehab.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что в результате удара израильского БПЛА по лагерю беженцев погибли по меньшей мере четыре человека.
"Движение ХАМАС оплакивает командира бригад "Аль-Кассам" Саида Аталлу и трех членов его семьи, (погибших - ред.) при обстреле его жилища в лагере палестинских беженцев Беддауи в Триполи на севере Ливана", - говорится в сообщении агентства. Само движение пока что не выпускало официального заявления по случаю гибели Аталлы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
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ИзраильТриполиРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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