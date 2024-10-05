https://ria.ru/20241005/la-mansh-1976515408.html

При попытке нелегалов пересечь Ла-Манш погиб мигрант

При попытке нелегалов пересечь Ла-Манш погиб мигрант - РИА Новости, 05.10.2024

При попытке нелегалов пересечь Ла-Манш погиб мигрант

Один мигрант погиб при попытке группы нелегалов добраться из Франции до берегов Великобритании на лодке через пролив Ла-Манш, передаёт в субботу агентство Франс РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:33

2024-10-05T14:33

2024-10-05T14:33

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ПАРИЖ, 5 окт – РИА Новости. Один мигрант погиб при попытке группы нелегалов добраться из Франции до берегов Великобритании на лодке через пролив Ла-Манш, передаёт в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. "Один мигрант скончался при попытке пересечь Ла-Манш", - пишет агентство. По данным морской префектуры Ла-Манша и Северного моря, в субботу утром перегруженная шлюпка с мигрантами послала сигнал бедствия, после чего спасательные службы подобрали 14 человек, передаёт Франс Пресс. Среди них – один погибший, пол и возраст которого пока не сообщаются, а также один пострадавший, которого доставили в больницу в городе Булонь, сказано в материале. При этом местные власти пояснили, что речь идёт не о крушении судна и погибший был обнаружен в самой лодке, а не в воде, сообщает агентство. Отмечается, что остальные нелегалы продолжили путь в Британию. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысяч нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20240606/lodka-1951043044.html

https://ria.ru/20240812/velikobritanija-1965718941.html

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в мире, великобритания, ла-манш, франция, происшествия