https://ria.ru/20241005/kursk-1976520028.html
Ми-28НМ уничтожил бронированную технику ВСУ в Курской области
Ми-28НМ уничтожил бронированную технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.10.2024
Ми-28НМ уничтожил бронированную технику ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:09
2024-10-05T15:09
2024-10-05T16:54
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении министерства.После нанесения удара экипаж благополучно вернулся на площадку вылета."По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - заключили в Минобороны.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241004/mi-28-1976288743.html
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Удар экипажа вертолета Ми-28НМ по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области
2024-10-05T15:09
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Ми-28НМ уничтожил бронированную технику ВСУ в Курской области
Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронированную технику ВСУ в Курской области