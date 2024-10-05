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Ми-28НМ уничтожил бронированную технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 05.10.2024 (обновлено: 16:54 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/kursk-1976520028.html
Ми-28НМ уничтожил бронированную технику ВСУ в Курской области
Ми-28НМ уничтожил бронированную технику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.10.2024
Ми-28НМ уничтожил бронированную технику ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:09
2024-10-05T16:54
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении министерства.После нанесения удара экипаж благополучно вернулся на площадку вылета."По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - заключили в Минобороны.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241004/mi-28-1976288743.html
https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976511034.html
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Удар экипажа вертолета Ми-28НМ по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Ми-28НМ уничтожил бронированную технику ВСУ в Курской области

Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронированную технику ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении министерства.
Российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по формированиям ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Экипаж Ми-28 нанес удар по подразделениям ВСУ в Курской области
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После нанесения удара экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.
"По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - заключили в Минобороны.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМи-28НМ
 
 
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