https://ria.ru/20241005/kubok-1976538142.html

РЭЦ и Союз китайских предпринимателей в России провели "Кубок дружбы"

РЭЦ и Союз китайских предпринимателей в России провели "Кубок дружбы" - РИА Новости, 05.10.2024

РЭЦ и Союз китайских предпринимателей в России провели "Кубок дружбы"

Российско-китайский товарищеский турнир по бадминтону под названием "Кубок дружбы", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) и Союзом... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T17:49

2024-10-05T17:49

2024-10-05T17:49

россия

москва

олег матыцин

китай

госдума рф

вероника никишина

экономика

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российско-китайский товарищеский турнир по бадминтону под названием "Кубок дружбы", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) и Союзом китайских предпринимателей в России, прошел 5 октября в Москве в Центре бадминтона "Новая Лига", сообщает РЭЦ."Мероприятие прошло при поддержке Федерации бадминтона города Москвы и посольства Китая в России. Турнир был приурочен к празднованию 75-летия образования Китайской Народной Республики и 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем", - говорится в сообщении.Целью "Кубка дружбы" стало укрепление взаимопонимания и дружбы между народами двух стран в рамках "перекрестных" годов культуры России и Китая. В турнире приняли участие руководители бизнеса, представители дипломатических миссий и властей обеих стран. Турнир также посетил председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Олег Матыцин."Проведение товарищеского матча между представителями бизнеса и власти России и Китая демонстрирует высокий уровень взаимоотношений наших стран, которые вступили в эпоху стратегического партнерства. Спорт - это культура конкуренции и достижений, культура упорства и сближения, которая открывает горизонты сотрудничества и укрепляет связи между бизнесом и властью наших стран. Подобные мероприятия выступают эффективной платформой для выстраивания продуктивного международного диалога", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Турнир собрал множество участников, среди которых были как опытные спортсмены, так и любители бадминтона. Участники продемонстрировали высокий уровень игры и командного духа. В рамках мероприятия также состоялась дегустация мороженого от "Иль Мио Мороженко". Компания в прошлом году вышла на зарубежные рынки. На сегодняшний день продукция представлена в демонстрационно-дегустационном павильоне Российского экспортного центра в ОАЭ."Кубок дружбы" подчеркивает особый характер российско-китайских отношений, подчеркивая значимость культурного обмена и спортивного сотрудничества. Такие неформальные мероприятия сплачивают, открывают новые возможности для совместных проектов и инициатив, что, в свою очередь, способствует укреплению экономических связей между нашими странами", - подчеркнул председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.В завершение турнира состоялась церемония награждения, на которой были вручены кубки и медали победителям и участникам. Организаторы выразили надежду на то, что "Кубок дружбы" станет традиционным мероприятием, способствующим дальнейшему развитию российско-китайских отношений.Ранее РЭЦ под эгидой национального бренда "Сделано в России" провел российско-китайский баскетбольный матч и масштабный хоккейный гала-матч "Сделано в России" с участием легендарных хоккеистов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, олег матыцин, китай, госдума рф, вероника никишина, экономика