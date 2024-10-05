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Банки предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании - РИА Новости, 05.10.2024
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10:04 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/kreditovanie-1976486745.html
Банки предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании
Банки предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании - РИА Новости, 05.10.2024
Банки предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании
Банки РФ предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании, возможно, оно будет доступно, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:04
2024-10-05T10:04
экономика
россия
анатолий аксаков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Банки РФ предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании, возможно, оно будет доступно, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Ряд банков предложили варианты использования цифрового рубля как кредитного ресурса. И мы сейчас изучаем их предложения. Я допускаю, что мы к этому придем, но пока тема только обсуждается", - сказал депутат. Аксаков отметил, что пока функция кредитования применительно к розничной модели цифрового рубля не предусмотрена. "Но некоторые банки уже опасаются, что цифровой рубль отнимет у них хлеб", - добавил он. Также депутат отметил, что от того, как будет проведена разъяснительная работа с населением и бизнесом, какие параметры и преимущества будут заложены в функционал цифрового рубля, будет зависеть популярность такого способа оплаты. "Деньги в кошельках цифрового рубля не будут приносить процентов, но платежи с их использованием могут быть безопаснее и дешевле. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными", - заключил он.
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экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Банки предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании

Аксаков: власти и банки обсуждают возможность кредитования в цифровых рублях

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Банки РФ предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании, возможно, оно будет доступно, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Ряд банков предложили варианты использования цифрового рубля как кредитного ресурса. И мы сейчас изучаем их предложения. Я допускаю, что мы к этому придем, но пока тема только обсуждается", - сказал депутат.
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Аксаков отметил, что пока функция кредитования применительно к розничной модели цифрового рубля не предусмотрена. "Но некоторые банки уже опасаются, что цифровой рубль отнимет у них хлеб", - добавил он.
Также депутат отметил, что от того, как будет проведена разъяснительная работа с населением и бизнесом, какие параметры и преимущества будут заложены в функционал цифрового рубля, будет зависеть популярность такого способа оплаты.
"Деньги в кошельках цифрового рубля не будут приносить процентов, но платежи с их использованием могут быть безопаснее и дешевле. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными", - заключил он.
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