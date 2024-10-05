https://ria.ru/20241005/kreditovanie-1976486745.html

Банки предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании

Банки предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании - РИА Новости, 05.10.2024

Банки предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании

Банки РФ предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании, возможно, оно будет доступно, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:04

2024-10-05T10:04

2024-10-05T10:04

экономика

россия

анатолий аксаков

госдума рф

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Банки РФ предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании, возможно, оно будет доступно, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Ряд банков предложили варианты использования цифрового рубля как кредитного ресурса. И мы сейчас изучаем их предложения. Я допускаю, что мы к этому придем, но пока тема только обсуждается", - сказал депутат. Аксаков отметил, что пока функция кредитования применительно к розничной модели цифрового рубля не предусмотрена. "Но некоторые банки уже опасаются, что цифровой рубль отнимет у них хлеб", - добавил он. Также депутат отметил, что от того, как будет проведена разъяснительная работа с населением и бизнесом, какие параметры и преимущества будут заложены в функционал цифрового рубля, будет зависеть популярность такого способа оплаты. "Деньги в кошельках цифрового рубля не будут приносить процентов, но платежи с их использованием могут быть безопаснее и дешевле. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными", - заключил он.

https://ria.ru/20241005/dengi-1976478634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф