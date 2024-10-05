https://ria.ru/20241005/kravtsov-1976479840.html

Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником

Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2024

Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником

Педагоги ежедневно совершают подвиг, их вклад в будущее России неоценим, сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе поздравления учителей с их... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:49

2024-10-05T08:49

2024-10-05T08:49

общество

россия

сергей кравцов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972107757_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_1d53a947ceda4abf31bcd79e77b80ec5.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Педагоги ежедневно совершают подвиг, их вклад в будущее России неоценим, сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе поздравления учителей с их профессиональным праздником. День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября. "Сегодня в России насчитывается более 1 миллиона учителей. Их работа – это каждодневный подвиг. И мы планомерно улучшаем условия труда учителей, повышается престиж профессии. Мы не останавливаемся на достигнутом", - отметил министр. Он добавил, что вклад учителей в будущее России неоценим. "Искренне благодарю вас за вашу самоотдачу и мастерство, терпение, заботу и внимание к ученикам, за преданность вашей профессии", - сказал Кравцов. По его словам, в жизни каждого человека учитель сыграл огромную роль – открыл мир новых знаний, помог выбрать профессиональный путь, поделился мудростью.

https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976464602.html

https://ria.ru/20241005/den_uchitelya-1976465362.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сергей кравцов