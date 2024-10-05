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Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником
Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2024
Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником
Педагоги ежедневно совершают подвиг, их вклад в будущее России неоценим, сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе поздравления учителей с их... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:49
2024-10-05T08:49
2024-10-05T08:49
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Педагоги ежедневно совершают подвиг, их вклад в будущее России неоценим, сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе поздравления учителей с их профессиональным праздником. День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября. "Сегодня в России насчитывается более 1 миллиона учителей. Их работа – это каждодневный подвиг. И мы планомерно улучшаем условия труда учителей, повышается престиж профессии. Мы не останавливаемся на достигнутом", - отметил министр. Он добавил, что вклад учителей в будущее России неоценим. "Искренне благодарю вас за вашу самоотдачу и мастерство, терпение, заботу и внимание к ученикам, за преданность вашей профессии", - сказал Кравцов. По его словам, в жизни каждого человека учитель сыграл огромную роль – открыл мир новых знаний, помог выбрать профессиональный путь, поделился мудростью.
https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976464602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником
Глава Минпросвещения Кравцов: вклад учителей в будущее России неоценим
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Педагоги ежедневно совершают подвиг, их вклад в будущее России неоценим, сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе поздравления учителей с их профессиональным праздником.
День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября.
"Сегодня в России насчитывается более 1 миллиона учителей. Их работа – это каждодневный подвиг. И мы планомерно улучшаем условия труда учителей, повышается престиж профессии. Мы не останавливаемся на достигнутом", - отметил министр.
Он добавил, что вклад учителей в будущее России неоценим. "Искренне благодарю вас за вашу самоотдачу и мастерство, терпение, заботу и внимание к ученикам, за преданность вашей профессии", - сказал Кравцов
.
По его словам, в жизни каждого человека учитель сыграл огромную роль – открыл мир новых знаний, помог выбрать профессиональный путь, поделился мудростью.